В Севастополе состоялись парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России. В торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым стал свидетелем демонстрации боевых возможностей Черноморского флота.

Севастополь - главная военно-морская база ЧФ, традиционно собирает на празднование тысячи зрителей, и этот год не стал исключением: вместе с Медведевым и губернаторами за парадом с набережной наблюдали крымчане и гости полуострова.

Праздник Военно-морского флота открылся с выстрела пушки времен Крымской войны. Парадный строй составили ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60 и другие корабли.

Для подавления условного противника в ходе праздничного представления использовались как авиация, так и береговые части. Всего в торжествах приняли участие более 40 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, почти столько же самолетов и вертолетов, а также более 30 единиц бронетехники на берегу.

Участники праздника показали, что готовы мобильно, в кратчайший срок развернуть свои силы и не оставить шансов "условному противнику". А морской десант эффектно продемонстрировал навыки, полученные в том числе в ходе борьбы с международным терроризмом.

Севастополь - главная военно-морская база ЧФ, традиционно собирает на празднование тысячи зрителей

В этом году моряки-черноморцы показали немало нового. Так, впервые выступало так много авиации. Зрители в первый раз увидели патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" - самый новый в составе Черноморского флота. Был продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу. Морские пехотинцы успешно освободили захваченное "террористами" гражданское судно.

Кроме того, впервые на севастопольском военно-морском празднике многочисленным зрителям летчики показали выполнение посадки вертолета Ка-27ПС на борт движущегося фрегата "Адмирал Эссен".