Севастополь - главная военно-морская база ЧФ, традиционно собирает на празднование тысячи зрителей, и этот год не стал исключением: вместе с Медведевым и губернаторами за парадом с набережной наблюдали крымчане и гости полуострова.
Праздник Военно-морского флота открылся с выстрела пушки времен Крымской войны. Парадный строй составили ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60 и другие корабли.
Для подавления условного противника в ходе праздничного представления использовались как авиация, так и береговые части. Всего в торжествах приняли участие более 40 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, почти столько же самолетов и вертолетов, а также более 30 единиц бронетехники на берегу.
Участники праздника показали, что готовы мобильно, в кратчайший срок развернуть свои силы и не оставить шансов "условному противнику". А морской десант эффектно продемонстрировал навыки, полученные в том числе в ходе борьбы с международным терроризмом.
В этом году моряки-черноморцы показали немало нового. Так, впервые выступало так много авиации. Зрители в первый раз увидели патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" - самый новый в составе Черноморского флота. Был продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу. Морские пехотинцы успешно освободили захваченное "террористами" гражданское судно.
Кроме того, впервые на севастопольском военно-морском празднике многочисленным зрителям летчики показали выполнение посадки вертолета Ка-27ПС на борт движущегося фрегата "Адмирал Эссен".