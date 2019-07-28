На Дону на аварийных домах разместят таблички с телефонами чиновников

На Дону региональные власти решили устанавливать на домах таблички, которые сообщат о том, что дом признан аварийным, а также они укажут конкретные сроки расселения и телефоны ответственных чиновников.

Таблички уже размещены на домах в Белокалитвинском и Каменском районах области. На остальных аварийных объектах чиновники, видимо, проигнорировали поручение руководства. Наиболее напряженной ситуация остается в Ростове-на-Дону, где много зданий, построенных более 100 лет назад. К примеру, сотрудники прокуратуры обязали мэрию сократить срок сноса аварийного дома на улице Суворова, 7б. Старинное здание в исторической части донской столицы, возможно, простояло бы еще сто лет, но рядом начали возводить многоэтажку, которая превратилась в долгострой. Кроме того, подвалы дома постоянно затапливает канализация. В результате начал проседать фундамент и дом начал разрушаться. У администрации города не нашлось возможностей для расселения жильцов, многие из которых отказываются переезжать из центра в жилье маневренного фонда - муниципальные общежития - и требуют новых квартир. Подобная ситуация сложилась со 110-летним домом на улице Серафимовича, 31. Жильцы разрушающегося четырехэтажного особняка тоже требуют немедленного расселения и тоже хотят квартиры в центре города. На защиту прав жильцов аварийных домов выступила прокуратура, которая вынесла соответствующее постановление властям города.

Всего до 1 сентября 2025 года в регионе расселят 556 аварийных домов, а это более 159 тысяч квадратных метров.