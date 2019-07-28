В знак воссоединения Крыма и России на полуострове установят памятник ученику Христа, апостолу Андрею Первозванному, заявил режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский.

- Это амбициозная цель - как в художественной форме выразить воссоединение Крыма и России, - говорит в интервью "РГ" Андрей Кончаловский. - Чтобы до нее подняться, мы еще выше поднимаем планку - не все памятники достойны памяти. Например, в свое время проектов памятника Ивану III в Калуге было 18. Из них мы все отклонили. Браковали три раза, пока не нашли образ собирателя земель русских, который калужане приняли.

Режиссер убежден, что и с поиском художественного образа Андрея Первозванного, и с тем, как выразить историческое событие - воссоединение Крыма с Россией,- будет еще сложнее, потому как основой идеи взята высота из высот - Библия.

- Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Андрей был первым призван Иисусом, поэтому назван Первозванным, - говорит руководитель Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН Александр Назаренко. - Ему выпала доля нести проповедь христианства в "Скифию" - в Причерноморье, Киев, Новгород. Его нога первой ступила в Босфор (теперь Керчь), Феодосию и Херсонес, где он проповедовал. Все они достойны памятника Первозванному. Не хочу давить на создателей, но духовным отражением причастности к апостольской проповеди, стал бы двойной образ памятника - апостола Андрея Первозванного и Крестителя Руси - равноапостольного князя Владимира.

Андрей Кончаловский: Как в художественной форме выразить воссоединение Крыма и России

Кончаловский пометил у себя в блокноте мысли историка Назаренко и заметил, что и с выбором места, и поисками художественного образа "нужно широкое общественное согласие". Он назвал открытие на сайте РВИО интерактивной площадки для обсуждения выбора места и художественной идеи монумента "разумной". Как ожидается, создан монумент будет в 2022-2023 годах. Установлен тогда же или чуть позже - в 2024 году. С точки зрения Кончаловского, предпочтительным для установки монумента остается въезд у Крымского моста перед Керчью. "Другое дело, что это должен быть памятник, который вызывал бы желание не только остановиться и сфотографироваться, - заметил Андрей Кончаловский, - но каждому давал что-то свое, может, кусочек того самого воссоединения, которое проповедовал апостол".

Министр культуры Крыма Арина Новосельская от имени властей республики поддержала выбор места для памятника у Крымского моста в Керчи, но заметила, что "окончательный выбор за людьми".

- Только так - через широкое обсуждение и согласие, - уверена Арина Новосельская, - мы сможем вспомнить, понять и донести молодому поколению - почему мы крестим детей? Почему над флотом России реет Андреевский флаг? И почему Крым - это Россия.