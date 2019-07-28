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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Херсонесе показали спектакль "Грифон" об истории древнего города

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
На новой сцене Херсонеса Таврического состоялась премьера спектакля "Грифон", посвященного истории древнего города и современного Севастополя.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Действие развернулось под открытым небом на четырех сценических площадках, оборудованных экранами и прожекторами. Декорациями стали древние стены античного города.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Спектакль создан в стилистике площадного театра, в нем задействованы огромные механические куклы, которыми управляют несколько человек, движущиеся парусники, надувные фигуры. Для представления было изготовлено более 300 оригинальных костюмов и сотни предметов бутафории.

По сюжету, героями спектакля становятся двое подростков и хранитель музея, которые путешествуют по поворотным моментам в истории Херсонеса благодаря магическому существу - грифону. Он был символом Херсонеса в античности, а также изображен на гербе Севастополя XIX века. Действие проходит через шесть эпох, от античности и Средневековья до Крымской и Великой Отечественной войны. Все сюжеты объединяет стремление жителей защищать свою землю.

- Спектакль о выборе, который делает человек, - рассказал "РГ" режиссер-постановщик спектакля "Грифон", руководитель театра "Трикстер" Вячеслав Игнатов. -  Он формирует всю нашу дальнейшую жизнь. И даже если мы совершаем ошибки, они становятся частью нашей личности. Одни совершают ошибки, а другие их исправляют, благодаря этому мир не стоит на месте.

В представлении занято 100 актеров, еще 300 человек работали над его созданием. Это художники по костюмам, декораторы, осветители, хореографы, постановщики боевых сцен.

- Каждая сцена имеет свое художественное решение, - говорит режиссер. - Например, первую оборону Севастополя мы реализовали через образ оживших душ умерших людей, которых отправили на войну против их воли. Все в белой цветовой гамме - и море, которое мы раскатываем перед сценой, и надувные бастионы с пушками, и костюмы отряда зуавов и даже бесплотный конь Даши Севастопольской. Мы только угадываем, что это повозка, все буквально происходит в воображении героев.

Фото: iStock
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Почетными гостями премьерного показа стали митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, врио губернатора Севастополя Дмитрий Развожаев и спикер городского парламента Екатерина Алтабаева.

- Очень ярко и образно воссоздана история Севастополя и Херсонеса, - поделился впечатлениями с "РГ" Михаил Развожаев. - Со мной были дети и смотрели с большим интересом, потому что созданные на сцене образы дают возможность эмоционально прочувствовать исторические моменты. Постановка действительно грандиозного масштаба. Невероятные впечатления от сочетания древней архитектуры с высокотехнологичной сценографией и шоу-эффектами.

Спектакли будут идти в Херсонесе каждую субботу до конца сентября. По словам организаторов, также состоятся отдельные показы для детских групп.

- Обсуждаем дополнительные дни, в которые спектакль смогут посетить ребята из крупнейших детских лагерей Крыма, - сообщил руководитель фонда "Моя история" Иван Есин.

Культура Театр Шоу Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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