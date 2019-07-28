В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"

В результате ДТП, произошедшего на территории Калмыкии, погибли четыре человека. Еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в Сарпинском районе на 160 километре федеральной дороги Р-22 "Каспий".

- По предварительной версии, водитель автомашины Lada Kalinа выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Lada Priora. В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомашины Lada Kalina от полученных травм скончались на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что еще один пассажир Lada Kalina госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас идет проверка и устанавливаются причины случившегося.