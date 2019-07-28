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28.07.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)

Пассажирский автобус наехал на двух пешеходов на перекрестке оживленных улиц Екатеринбурга: Токарей - Крауля. ДТП произошло в воскресенье около полудня.

Фото: iStock
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- По предварительным данным, при повороте водитель автобуса задел двух человек, - переходивших дорогу на "зебре", - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Пострадавшие - мужчина 64 лет и 68-летняя женщина - с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу №36. По версии водителя, пожилые люди шли на красный сигнал светофора, поэтому он не успел среагировать и остановить машину.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

- Для подтверждения или опровержения показаний водителя опрашиваются свидетели, специалисты изучают записи регистраторов и камер наблюдения, установленных на перекрестке, - сообщили в ведомстве.

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Известно, что автобус принадлежит муниципальному предприятию "Гортранс". Сейчас устанавливаются состояние машины и дата последнего технический осмотр. Выясняется, проводились ли в автопарке необходимые ежедневные мероприятия - проверка автобуса на момент выхода на линию и медицинский осмотр водителя. По последней информации, его водительский стаж превышал 20 лет.

По результатам проверки прокуратурой будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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