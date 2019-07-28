В Екатеринбурге рейс в Турцию задержали на 10 часов

Рейс "Уральских авиалиний" U6-1069 Екатеринбург - Анталья задержали на 10 часов.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс должен был отправиться в 4:15 по местному времени. В 14:35 на самолет только шла посадка. Вылетел он в 15:20.

По телефону "горячей линии" авиакомпании корреспонденту "РГ" сообщили, что точная причина задержки неизвестна. По предположению собеседника, это связано с тем, что рейс чартерный, и туроператор вправе изменить время и место вылета. Однако как рассказали "РГ" пассажиры рейса, представитель авиаперевозчика заявил, что опоздание связано с ремонтом на борту.

Изначально этот вылет, как и несколько других из Кольцово, был отложен в связи с туманом, окутавшим город ранним утром. Но на столь долгий срок задержали только этот. Кстати, в Кольцово также не смогли приземлиться несколько самолетов.

- В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы - в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Кольцово Андрей Клименских.