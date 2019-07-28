Режиссер нового "Короля Льва" спрятал в фильме настоящий снимок

Режиссер фильма "Король Лев" Джон Фавро вставил в фильм настоящий фотоснимок - это единственный реальный кадр в ленте, созданный без использования компьютерной графики. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Американский режиссер пояснил: реальный снимок, сделанный в Африке, появляется в самом начале фильма - это восход солнца над саванной. Саму фотографию он прикрепил к своей публикации.

Фавро отметил, что ему было интересно, заметит ли кто-нибудь из зрителей разницу, и рассказал, что в фильме 1490 сцен, созданных аниматорами при помощи компьютера.

Фильм "Король Лев" вышел на экраны 18 июля и в первые же дни проката собрал рекордную сумму - только в России и СНГ 1 миллиард 58,5 миллиона рублей. Лента Джона Фавро - ремейк диснеевского мультфильма 1994 года.