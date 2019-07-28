Россия вернула интуристам за год 1,3 миллиарда рублей НДС по системе tax free, рассказали "Российской газете" в минпромторге. Эксперты считают этот механизм хорошим способом привлечь туристов.

Система tax free определенно пользуется спросом с учетом того, что растет средний чек покупок: сейчас он составляет около 112 тысяч рублей, тогда как ранее был меньше 100 тысяч, отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Для многих наших гостей, например, для туристов из Китая, шопинг часто бывает в числе приоритетов, замечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Появляются даже специализированные шоп-туры в Россию", - говорит он. Потому механизм возврата НДС при вывозе купленных в стране товаров за границу работает на привлечение туристов и используется многими странами.

В России систему tax free в пилотном режиме запустили к чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Проект предполагает возможность возврата НДС при вывозе за пределы Евразийского экономического союза товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей. Первоначально в системе участвовали 12 городов, принимавших футбольное первенство, - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Сочи, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, а также Московская область.

Накануне, с 26 июля, в список добавили еще один из самых привлекательных для туристов городов - Великий Новгород. С такой инициативой выступил минпромторг. Как считают в ведомстве, обновленный формат системы tax free позволит достичь качественного удовлетворения потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота. То есть будут расти покупки дорогостоящих товаров и увеличится доля туристических расходов. Собственно, расчеты оправдываются.

Расширяется и перечень магазинов, работающих по tax free. В перечень мест, где расположены магазины, работающие по системе возврата налога, добавили еще несколько притягательных для туристов объектов в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве, в частности, в перечень включены деревня Лапшинка и Ходынский бульвар, где расположены крупные торговые центры. В Санкт-Петербурге пилот распространяется теперь на всю улицу Большая Конюшенная, где немало бутиков. Ранее в системе участвовал только крупнейший универмаг города - Дом ленинградской торговли.

В итоге сейчас в системе участвует 113 организаций розничной торговли и 926 магазинов, рассказали в минпромторге.