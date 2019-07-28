Россия заняла третье место в общем зачете ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в южнокорейском Кванджу. Россияне завоевали 30 наград: 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

Девять золотых медалей Россия взяла в синхронном плавании, выиграв все виды программы, в которых наши спортсмены принимали участие. Светлана Ромашина, которая вернулась в бассейн после рождения ребенка, одержала три победы, поле чего стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ. На ее счету 21 медаль высшей пробы.

Три "золота" в общую копилку положили пловцы - Евгении Рылов (200 м на спине), а также Юлия Ефимова и Антон Чупков (200 м брассом). Причем Чупков установил новый мировой рекорд (2.06,12).

Первое место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта заняла сборная Китая (16 - 11 - 3). Второй стала команда США (15 - 11 - 10).