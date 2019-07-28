Россия заняла третье место в общем зачете ЧМ по водным видам спорта

Новости

МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние 19:54
"Оно 2" будет идти почти три часа 19:49
Польское правительство освободит молодежь от налогов 19:46
Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки" 19:02
В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке 18:15
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 18:02
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения 18:00
Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье 17:53
Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" 17:21
В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника 17:18
Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке 17:05
Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии 17:01
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада 16:55
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 16:51
В Италии ввели штраф за богохульство 16:48
Вышел трейлер спецвыпуска "Новой жизни Рокко" 16:42
МЧС: В Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с 16:36
Боксер Хосе Рамирес пожертвует тысячи долларов в фонд Максима Дадашева 16:21
Пресноводная гидра может раскрыть секрет бессмертия 15:51
В массовом ДТП в Томске пострадали два человека 15:49
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу 15:44
Макгрегор заявил, что использовал запрещенный прием в бою с Нурмагомедовым 15:39
В Якутии открыли новую ветку железной дороги 15:30
46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 15:05
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 18:40
Рубрика: Спорт

Россия заняла третье место в общем зачете ЧМ по водным видам спорта

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в южнокорейском Кванджу. Россияне завоевали 30 наград: 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Девять золотых медалей Россия взяла в синхронном плавании, выиграв все виды программы, в которых наши спортсмены принимали участие. Светлана Ромашина, которая вернулась в бассейн после рождения ребенка, одержала три победы, поле чего стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ. На ее счету 21 медаль высшей пробы.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Сальников: Рекорд мира Чупкова стал украшением чемпионата мира

Три "золота" в общую копилку положили пловцы - Евгении Рылов (200 м на спине), а также Юлия Ефимова и Антон Чупков (200 м брассом). Причем Чупков установил новый мировой рекорд (2.06,12).

Первое место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта заняла сборная Китая (16 - 11 - 3). Второй стала команда США (15 - 11 - 10).

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76