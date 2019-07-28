Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Рубль постепенно выходит на траекторию устойчивого ослабления, вызванного как сезонным фактором и изменениями внутренних условий, так и рисками, связанными с событиями на мировых рынках.

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю. Эта закономерность в основном обусловлена традиционным ухудшением в августе-сентябре платежного баланса России, вызванного в том числе увеличением спроса населения на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Поэтому вряд ли в этом году динамика российской валюты в ближайшие месяцы будет существенно отличаться от предыдущих лет.

Кроме того, в сентябре предстоят значительные выплаты по внешнему долгу российскими компаниями (8,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,2 в августе и 3,8 в июле), в связи с чем в августе спрос на иностранную валюту со стороны корпоративного сектора может существенно увеличиться.

Учитывая, что многие развивающиеся рынки критически зависят от ситуации с глобальной ликвидностью, которая могла улучшиться благодаря ослаблению денежно-кредитной политики ключевых центробанков (ЦБР и ЕЦБ), неопределенность с этим сценарием уже снизила интерес к развивающимся активам. Поэтому, если по итогам заседания ФРС 31 июля американский регулятор также разочарует рынки в плане сроков и размера снижения ставок, это способно ударить по развивающимся валютам, в том числе и по рублю.

С учетом всех этих рисков, скорее всего, рубль будет умеренно снижаться, и пара USD/RUB поднимется выше уровня 64 рублей. Пара EUR/RUB, вероятно, продолжит демонстрировать более слабую динамику из-за негативной тенденции евро на мировом рынке, вызванной проблемами в европейской экономике и угрозой выхода Великобритании из ЕС без двухсторонней сделки. Поэтому потенциал роста пары EUR/USD в ближайший месяц ограничен уровнем 71 рубля или немного выше.

Доллару предсказали потерю статуса

Эксперты JPMorganʼs Private Bank не исключили, что доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты, поскольку ни одна резервная валюта не может существовать вечно.

"Но вряд ли мы это увидим в ближайшие годы. Основной проблемой замены доллара в качестве главной резервной валюты является отсутствие надежных альтернатив. Евро в этом плане подвержен таким рискам, как значительные проблемы и дисбалансы европейской экономики, а также дезинтеграционные процессы, нарастающие в ЕС", - объясняет Дмитрий Бабин.

Кроме исторически сложившегося статуса доллара как главной резервной валюты, он его сохраняет благодаря тому, что американская экономика остается крупнейшей в мире, а США напрямую или опосредованно задействованы во многих глобальных цепочках поставок и внешнеторговых связях. Пока Штаты удерживают столь внушительное место в мировой экономике, их валюта сохранит все основные свойства международного платежного и резервного средства, а также высокую долю в глобальных финансовых транзакциях.