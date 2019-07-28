Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Новости

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 05:51
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 05:19
Из амурских сел эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек 05:15
Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек 05:03
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76 04:36
Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне 04:11
Ученые советуют есть яблоко с огрызком 03:51
В приюте Алабамы питбули из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек 03:40
Миллионы кузнечиков оккупировали Лас-Вегас 03:12
Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны 02:23
Житель Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов 02:02
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма 01:29
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается 27.07.2019
Жена Дадашева будет судиться с рефери последнего боя ее мужа 27.07.2019
Украинцев возмутил снимок Зеленского с одесского пляжа 27.07.2019
В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию 27.07.2019
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши 27.07.2019
Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области 27.07.2019
В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета 27.07.2019
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома 27.07.2019
МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП 27.07.2019
Двое бойцов Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве 27.07.2019
В Чечне завершилась самая высокогорная парусная регата России 27.07.2019
Вместо "ямы" на Павелецком вокзале будет сквер 27.07.2019
Сериал "Рассказ служанки" продлен на четвертый сезон 27.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

- Рубль постепенно выходит на траекторию устойчивого ослабления, вызванного как сезонным фактором и изменениями внутренних условий, так и рисками, связанными с событиями на мировых рынках.

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю. Эта закономерность в основном обусловлена традиционным ухудшением в августе-сентябре платежного баланса России, вызванного в том числе увеличением спроса населения на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Поэтому вряд ли в этом году динамика российской валюты в ближайшие месяцы будет существенно отличаться от предыдущих лет.

Фото: iStock
Август будет стабильным для рубля и критичным для евро

Кроме того, в сентябре предстоят значительные выплаты по внешнему долгу российскими компаниями (8,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,2 в августе и 3,8 в июле), в связи с чем в августе спрос на иностранную валюту со стороны корпоративного сектора может существенно увеличиться.

Учитывая, что многие развивающиеся рынки критически зависят от ситуации с глобальной ликвидностью, которая могла улучшиться благодаря ослаблению денежно-кредитной политики ключевых центробанков (ЦБР и ЕЦБ), неопределенность с этим сценарием уже снизила интерес к развивающимся активам. Поэтому, если по итогам заседания ФРС 31 июля американский регулятор также разочарует рынки в плане сроков и размера снижения ставок, это способно ударить по развивающимся валютам, в том числе и по рублю.

С учетом всех этих рисков, скорее всего, рубль будет умеренно снижаться, и пара USD/RUB поднимется выше уровня 64 рублей. Пара EUR/RUB, вероятно, продолжит демонстрировать более слабую динамику из-за негативной тенденции евро на мировом рынке, вызванной проблемами в европейской экономике и угрозой выхода Великобритании из ЕС без двухсторонней сделки. Поэтому потенциал роста пары EUR/USD в ближайший месяц ограничен уровнем 71 рубля или немного выше.

Доллару предсказали потерю статуса

Эксперты JPMorganʼs Private Bank не исключили, что доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты, поскольку ни одна резервная валюта не может существовать вечно.

Фото: iStock
Что будет с рублем после заседания Банка России

"Но вряд ли мы это увидим в ближайшие годы. Основной проблемой замены доллара в качестве главной резервной валюты является отсутствие надежных альтернатив. Евро в этом плане подвержен таким рискам, как значительные проблемы и дисбалансы европейской экономики, а также дезинтеграционные процессы, нарастающие в ЕС", - объясняет Дмитрий Бабин.

Кроме исторически сложившегося статуса доллара как главной резервной валюты, он его сохраняет благодаря тому, что американская экономика остается крупнейшей в мире, а США напрямую или опосредованно задействованы во многих глобальных цепочках поставок и внешнеторговых связях. Пока Штаты удерживают столь внушительное место в мировой экономике, их валюта сохранит все основные свойства международного платежного и резервного средства, а также высокую долю в глобальных финансовых транзакциях.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье