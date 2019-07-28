Сборная России по пляжному футболу обыграла Италию в финале европейского квалификационного турнира на чемпионат мира-2019, который пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Встреча закончилась со счетом 7:1.

Чуть ранее наша команда досрочно вышла на мировое первенство, одержав три победы в трех матчах второго группового этапа. Повержены были швейцарцы (9:3), азербайджанцы (6:0) и испанцы (6:1).

Последней сборной, отобравшейся на чемпионат мира из Европы, стала Португалия, обыгравшая в матче за третье место Испанию.

Она присоединилась к России, Италии, Белоруссии и Швейцарии. К слову, для белорусов грядущее мировое первенство станет первым в истории.

Бороться за трофей также будут следующие команды: Парагвай (на правах хозяев первенства планеты), Бразилия, Уругвай, Япония, Оман, ОАЭ, Нигерия, Сенегал, Мексика, США и Таити.