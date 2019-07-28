Сборная России выиграла бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м

Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. По итогам всего турнира российская команда стала третьей.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости