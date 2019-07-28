Сборная России выиграла бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м

Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. По итогам всего турнира российская команда стала третьей.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Выиграла заплыв сборная Великобритании, показавшая результат 3 минуты 28,10 секунды. Серебро у сборной США - 3.28,45. Россияне в борьбе за серебро уступили американцем 0,36 секунды.
В составе россиян в заплыве приняли участие Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов.
Чемпионат мира завершился. В медальном зачете турнира первое место заняла сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США стала второй (15-11-10), замкнула тройку команда России (12-11-7).