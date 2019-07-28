Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза

На 60-м году жизни ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", - написал он.

Отметим, что Владимир Кара-Мурза родился в Москве 24 октября 1959 года. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности "преподаватель истории новейшего времени". С 1992 года работал на телевидении. Являлся членом Академии российского телевидения с 2007 года. В 1995 году получил премию "Золотого пера России".