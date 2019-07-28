Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети

Пользователи социальных сетей оказались крайне удивлены состоянием электричек на Украине, циркулирующих, в частности, по маршруту Киев - Казатин. Фотографии состава электропоезда были опубликованы на страничке Facebook, зарегистрированной на Лору Манек.

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот таком можно возить людей?", - написала она, посочувствовав "бедным людям, которым которые вынуждены ездить в таких "скотовозках" каждый день". На фотографиях видно, что вагоны действительно находятся в удручающем состоянии - краска облезла, по всюду видны следы сильной ржавчины, пассажиров практически невозможно разглядеть за грязными, пожелтевшими за годы эксплуатации, окнами.

Комментарии под сообщением не оставляют сомнений в том, что электрички местного железнодорожного монополиста, "Укрзализныця" повсеместно и давно находятся в плачевном состоянии. Один из пользователей оставил комментарий, где утверждает, что "они (электрички) еще и не ездят сами, их тянет электровоз". Другие пользователи вспоминают, что на таких ездили еще в 90-х годах, и с тех пор их никогда не ремонтировали.

Внешний вид вагонов напомнил некоторым комментаторам кадры из фильмов ужасов. "Похоже на поезд из фильмов про зомби", - написал пользователь Евгений.