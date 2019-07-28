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28.07.2019 11:45
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

США пытаются лишить Китай привилегий в ВТО

США намерены бороться с послаблениями в ВТО для развивающихся стран, в том числе Китая. В Пекине настаивают, что оспаривание статуса Китая как развивающейся страны абсурдно, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

При определении, является ли та или иная страна развивающейся, нельзя рассматривать только отдельный показатель - следует учитывать совокупность критериев, включая ВВП - общий и на душу населения, структуру промышленности, инновационный потенциал, распределение национального дохода и т.д. Население Китая - около 1,4 млрд человек. При высоком ВВП его доля на душу населения невелика. Так, ВВП Китая в 2018 году составил 14 трлн долларов, однако на душу населения - менее 10 тысяч долларов, что не достигает глобального уровня и составляет менее одной шестой от цифры в США.

Фото: REUTERS
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Кроме того, внутреннее развитие Китая по-прежнему неравномерно: есть современные города, такие как Пекин и Шанхай, а есть более 500 бедных уездов государственного уровня, более 16 млн человек живут в нищете.

На следующей неделе в Шанхае состоится 12-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне. В их преддверии США пытаются использовать все доступные средства для оказания давления на ВТО, желая пересмотреть статус развивающихся членов. Происходит это не только потому, что действующие правила организации не могут удовлетворить требования Вашингтона, но и потому, что последний пытается продолжать давление на Китай, чтобы в консультациях с Пекином провести свою точку зрения в таких темах, как защита интеллектуальной собственности и доступ к рынкам.

Однако, несмотря на намерения США, вопрос, какие правила управления нужны сегодняшнему миру, должны быть согласованы всеми. Китай твердо поддерживает реформу ВТО в целях повышения ее авторитета и эффективности, одновременно подчеркивая, что она должна защищать основные ценности многосторонней торговой системы, интересы развивающихся стран-членов ВТО в области развития и следовать согласованному механизму принятия решений.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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