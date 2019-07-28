Стоматологи назвали вредные для зубов напитки

Анна Левандовская и Маржена Курас из Варшавского медицинского университета (Польша) изучили влияние ароматизированных напитков и заменителей сахара (ксилита, эритрита, стевии) на зубную эмаль.

В результате лабораторных исследований они пришли к выводу, что "эрозивный потенциал тестируемых заменителей сахара был аналогичен глюкозо-фруктозному сиропу". Другими словами - заменители сахара в напитках так же вредны для зубов, как и сам сахар. Вредными для зубов ученые назвали и напитки, вкус которых улучшен кислотами.

Еще несколько лет назад исследователи из Мельбурнского университета (Австралия) выяснили, что напитки с добавками, содержащими кислоты, размягчают эмаль на 30-50%.

Из 8 протестированных спортивных напитков 6 были токсичны для зубов. Остальные 2 не представляли серьезной опасности, так как содержали много кальция, что, по-видимому, могло сдерживать вредную кислотность.

"Кислоты сначала атакуют эмаль, защитную ткань зубов, а затем проникают глубоко в мягкие ткани, в пульпу, где находится нерв зуба, и тогда зуб разрушается", - говорит профессор Эрик Рейнольдс из Мельбурнского университета.

Таким образом, напитки без сахара наносят эмали зубов такой же вред, как и сладкие.

Профессор Рейнольдс рекомендует обращать внимание на напитки, которые содержат лимонную кислоту (E330) и фосфорную кислоту (E338). Даже лимонный сок может "успешно" атаковать эмаль.

Значит ли это, что вообще не стоит пить подслащенные напитки или содержащие кислоты? Стоматологи рекомендуют не чистить зубы, как только выпит такой напиток. Дело в том, что кислые напитки смягчают эмаль, и зубная щетка может повредить ее. Стоит лишь прополоскать рот чистой водой, и лишь спустя час почистить зубы.