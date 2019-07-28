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28.07.2019 23:10
Рубрика: Спорт

"Зенит" держит высоту

Питерцы добыли третью победу и вышли в единоличные лидеры Премьер-лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 164(7922)
29 июля матчем "Рубин" - "Ахмат" завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги. Центральным событием выходных стало столичное дерби ЦСКА - "Локомотив", окончившееся победой хозяев - 1:0.
Иранец Сердар Азмун (справа) стал автором одного из рекордов питерского "Зенита". Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Иранец Сердар Азмун (справа) стал автором одного из рекордов питерского "Зенита". Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Иранец Сердар Азмун (справа) стал автором одного из рекордов питерского "Зенита". Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Матч на Песчаной стал историческим. Впервые в рамках отечественного чемпионата судьи прибегли к помощи видеоассистентов (VAR). В частности, так Владиславом Безбородовым был назначен пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Тур вообще получился богатым на события. Так, "Зенит", гостевой матч которого против "Оренбурга" открывал воскресную программу, добился уже третьей победы (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. Больше без потерь к данному моменту не обошелся никто. Ну а игра в Оренбурге тоже войдет в историю. Форвард питерцев Сердар Азмун после ошибки хозяев забил уже на 11-й секунде встречи. Это самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России.

Зенитовцев преследует "Ростов", одолевший в гостях тульский "Арсенал" - 3:2. А вот московский "Спартак" от лидеров уже отстает. В этом туре москвичи помогли сотворить историю другим. Дебютант Премьер-лиги "Тамбов", обыграв "красно-белых" - 2:0, одержал свою первую победу в элитном дивизионе.

Статистика матча может ввести в заблуждение: мол, "красно-белым" в субботу не везло. Четыре раза мяч после ударов гостей попадал в каркас тамбовских ворот. Но не стоит слепо полагаться на эту цифру. "Спартак" в Саранске был отчаянно плох.

Неудивительно, что после матча главный тренер "красно-белых" Олег Кононов услышал с гостевого сектора нелицеприятную кричалку в свой адрес: "Уходи, Пиджак!" (Пиджак - прозвище Кононова в фанатской среде.) Союзником Кононова неожиданно выступил и его тамбовский коллега Александр Григорян, которому в последнее время тоже доставалось от критиков.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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- С огромным уважением отношусь к Кононову, топ-тренер по российским меркам, доказал это, работая в России и Беларуси, - отметил Григорян. - Многие считают его слишком интеллигентным, но никто не знает, какой силы его характер. Если в ближайшее время клуб ничего не будет менять - Кононов станет выдающимся тренером.

Ну а пока работа самого Григоряна в нынешнем сезоне выглядит более убедительно. У "Тамбова" был сложнейший старт: до "Спартака" он играл с "Зенитом" и "Локомотивом" и, несмотря на поражения с одинаковым счетом 1:2, в обоих случаях новичок выглядел очень достойно. И первую победу в Премьер-лиге заслужил.

Сердар Азмун, отличившийся на 11-й секунде матча с "Оренбургом", забил самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России

У другого дебютанта адаптация к элите происходит сложнее. "Сочи" потерпел уже третье и самое тяжелое поражение от "Краснодара" - 0:3. У победителей блеснули воспитанники клуба. Дублем отметился Иван Игнатьев, а Магомед-Шапи Сулейманов забил божественный по красоте гол, закрутив мяч с разворота в "девятку". С учетом того, что не за горами матчи лигочемпионской квалификации против португальского "Порту", форма "Краснодара" вызывает оптимизм.

Отдельно отметим пятничную победу московского "Динамо" над "Уралом" - 2:0. Это первая виктория "бело-голубых" на домашнем стадионе Льва Яшина после его реконструкции.

Статистика

"Динамо" - "Урал" - 2:0. Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31.

"Уфа" - "Крылья Советов" - 2:1. Голы: Фомин, 21; Аликин, 33 - Мияйлович, 25.

"Тамбов" - "Спартак" - 2:0. Голы: Гогуа, 29; Таказов, 69.

"Краснодар" - "Сочи" - 3:0. Голы: Игнатьев, 14, 42; Сулейманов, 80.

"Оренбург" - "Зенит" - 0:2. Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (с пенальти)

"Арсенал" - "Ростов" - 2:3. Голы: Луценко, 67; Чаушич, 90+5 - Еременко, 21; Ионов, 49; Шомуродов, 81.

ЦСКА - "Локомотив" - 1:0. Гол: Чалов, 42 (пенальти).

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