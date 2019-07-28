29 июля матчем "Рубин" - "Ахмат" завершится программа третьего тура российской Премьер-лиги. Центральным событием выходных стало столичное дерби ЦСКА - "Локомотив", окончившееся победой хозяев - 1:0.

Матч на Песчаной стал историческим. Впервые в рамках отечественного чемпионата судьи прибегли к помощи видеоассистентов (VAR). В частности, так Владиславом Безбородовым был назначен пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

Тур вообще получился богатым на события. Так, "Зенит", гостевой матч которого против "Оренбурга" открывал воскресную программу, добился уже третьей победы (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. Больше без потерь к данному моменту не обошелся никто. Ну а игра в Оренбурге тоже войдет в историю. Форвард питерцев Сердар Азмун после ошибки хозяев забил уже на 11-й секунде встречи. Это самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России.

Зенитовцев преследует "Ростов", одолевший в гостях тульский "Арсенал" - 3:2. А вот московский "Спартак" от лидеров уже отстает. В этом туре москвичи помогли сотворить историю другим. Дебютант Премьер-лиги "Тамбов", обыграв "красно-белых" - 2:0, одержал свою первую победу в элитном дивизионе.

Статистика матча может ввести в заблуждение: мол, "красно-белым" в субботу не везло. Четыре раза мяч после ударов гостей попадал в каркас тамбовских ворот. Но не стоит слепо полагаться на эту цифру. "Спартак" в Саранске был отчаянно плох.

Неудивительно, что после матча главный тренер "красно-белых" Олег Кононов услышал с гостевого сектора нелицеприятную кричалку в свой адрес: "Уходи, Пиджак!" (Пиджак - прозвище Кононова в фанатской среде.) Союзником Кононова неожиданно выступил и его тамбовский коллега Александр Григорян, которому в последнее время тоже доставалось от критиков.

- С огромным уважением отношусь к Кононову, топ-тренер по российским меркам, доказал это, работая в России и Беларуси, - отметил Григорян. - Многие считают его слишком интеллигентным, но никто не знает, какой силы его характер. Если в ближайшее время клуб ничего не будет менять - Кононов станет выдающимся тренером.

Ну а пока работа самого Григоряна в нынешнем сезоне выглядит более убедительно. У "Тамбова" был сложнейший старт: до "Спартака" он играл с "Зенитом" и "Локомотивом" и, несмотря на поражения с одинаковым счетом 1:2, в обоих случаях новичок выглядел очень достойно. И первую победу в Премьер-лиге заслужил.

Сердар Азмун, отличившийся на 11-й секунде матча с "Оренбургом", забил самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России

У другого дебютанта адаптация к элите происходит сложнее. "Сочи" потерпел уже третье и самое тяжелое поражение от "Краснодара" - 0:3. У победителей блеснули воспитанники клуба. Дублем отметился Иван Игнатьев, а Магомед-Шапи Сулейманов забил божественный по красоте гол, закрутив мяч с разворота в "девятку". С учетом того, что не за горами матчи лигочемпионской квалификации против португальского "Порту", форма "Краснодара" вызывает оптимизм.

Отдельно отметим пятничную победу московского "Динамо" над "Уралом" - 2:0. Это первая виктория "бело-голубых" на домашнем стадионе Льва Яшина после его реконструкции.

Статистика

"Динамо" - "Урал" - 2:0. Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31.

"Уфа" - "Крылья Советов" - 2:1. Голы: Фомин, 21; Аликин, 33 - Мияйлович, 25.

"Тамбов" - "Спартак" - 2:0. Голы: Гогуа, 29; Таказов, 69.

"Краснодар" - "Сочи" - 3:0. Голы: Игнатьев, 14, 42; Сулейманов, 80.

"Оренбург" - "Зенит" - 0:2. Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (с пенальти)

"Арсенал" - "Ростов" - 2:3. Голы: Луценко, 67; Чаушич, 90+5 - Еременко, 21; Ионов, 49; Шомуродов, 81.

ЦСКА - "Локомотив" - 1:0. Гол: Чалов, 42 (пенальти).