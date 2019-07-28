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Рубрика: Спорт

Рублев в цене

Россиянин дошел до финала турнира ATP
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 164(7922)
Российский теннисист Андрей Рублев дошел до финала турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходившего в немецком Гамбурге.

В решающем матче наш соотечественник уступил грузину Николозу Басилашвили - 5:7, 6:4, 3:6. Басилашвили, защищавший прошлогодний титул чемпиона турнира, стал первым после швейцарца Роджера Федерера, кому удалось это сделать.

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Рублев, несмотря на поражение, своим выступлением тоже остался доволен. Финал в Гамбурге стал для него первым за 18 месяцев. А вообще это был третий финал турнира АТР в карьере Андрея.

- Для меня это была хорошая неделя. На данный момент - моя лучшая неделя. Конечно, всегда обидно проигрывать в финале, но Николоз играл очень хорошо и заслужил победу. Он выиграл тут второй раз, это психологически сложно, - отметил Рублев.

Добавим, что по итогам турнира в Гамбурге Рублев вернется в топ-50 рейтинга АТР.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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