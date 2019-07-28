Президент Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на импорт французских вин в США. Столь эмоциональную реакцию главы Белого дома вызвало введение Парижем так называемого "налога на Google". Речь о документе, предусматривающем налог в размере 3 процента от годовой выручки во Франции для IT-компаний, предоставляющих цифровые услуги на ее территории. "Франция только что ввела цифровой налог на замечательные технологические компании из Америки. Если кто-то и должен взимать с них налоги, так это их родина - Соединенные Штаты", - возмутился глава Белого дома. Он обещал "существенный ответ на глупость Макрона", с которым, по его же словам, его связывают "хорошие отношения".

"Всегда говорил, что американское вино лучше французского", - непрозрачно намекнул на предстоящие санкции Трамп. Правда, сам американский лидер, как известно, к алкоголю не притрагивается. В беседе с журналистами он пояснил, что ему просто "нравится, как выглядит вино". Тем не менее прозвучавшая угроза совсем нешуточная: США - крупнейший импортер французского вина (на 13,2 миллиарда евро в год), а сам этот напиток занимает вторую строчку в структуре французского экспорта, уступая лишь самолетам.

В администрации США заверили, что "не будут сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских компаний". Аппарат торгового представителя США начал расследование, изучая последствия для IT-сектора и возможные ответные меры. По словам Трампа, он ранее предупредил Макрона о готовности к дискриминационным мерам в отношении французского вина и, возможно, других товаров. Тем не менее в Париже продолжают стоять на своем.

После прозвучавших выпадов Макрон сразу позвонил американскому коллеге. Президенты договорились еще раз обсудить ситуацию на саммите "Группы семи", который состоится 24-26 августа во французском Биаррице. Французский лидер надеется поднять эту тему и с другими лидерами "семерки" с тем, чтобы достичь прогресса по справедливому налогообложению деятельности IT-компаний: ранее об аналогичных планах объявляли еще несколько стран Старого Света.

Дело в том, что сейчас международные IT-компании получают доходы в одной стране, а налоги платят в другой, где налоговая ставка заметно ниже. Речь о доходах от рекламы, онлайн-продаж, платформ-агрегаторов. Париж такой ситуацией недоволен, настаивая, что цифровые компании должны платить налоги там, где извлекают прибыль.

Хотя заявления Трампа в отношении французского вина и выглядят эмоциональными, на деле они весьма практичны

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что налог на IT-компании "справедлив", а потому неизбежен, хотя по конкретным параметрам необходимо найти консенсус. При этом он призвал Вашингтон не смешивать технологии с французскими винами и отказаться от повышения тарифов на них. Он обратил внимание, что налог не направлен конкретно против американских IT-компаний, а вводится и для фирм из других стран, получающих доходы от деятельности на территории Франции, но не уплачивающих налоги.

По новым правилам жертвами налога могут стать компании с совокупным годовым доходом 750 миллионов евро в мире и 25 миллионов евро во Франции. С учетом этих критериев агентство Bloomberg предрекает, что под французский закон могут попасть около трех десятков компаний, большинство из которых - именно американские, включая Apple, Amazon, Facebook, Google. Налог затронет также фирмы из Великобритании, Германии, Китая.

Хотя заявления Трампа и выглядят эмоциональными, на деле они весьма практичны. Поддержка не повредит американскому виноделию: по данным того же Bloomberg, Пекин в рамках торговой войны с Вашингтоном повысил пошлины на импорт вин из США, из-за чего цены на них в Поднебесной выросли в полтора-два раза. В результате объем экспорта вина из США в Китай сократился на четверть. Кроме того, торговые репрессии против французского вина и, соответственно рост цен на него на американском рынке, косвенно выгодны семье главы государства, поскольку в бизнес-империю Трампа входит несколько виноделен, выпускающих вино под его фамилией.

Надо сказать, что глава Белого дома упорно отказывается относиться к Макрону как к равному. Президент Франции пытался добиться равноправных отношений, начиная с первой встречи, когда заранее готовился к рукопожатию с американским коллегой. Дело в том, что Трамп на заре президентства любил при рукопожатии иногда резко дернуть руку собеседника на себя, выводя того из равновесия. Поэтому Макрон, заметно уступающий Трампу габаритами, при первом рукопожатии изо всех сил старался быть твердым и осторожным одновременно, не давая главе Белого дома перетянуть свою руку. Вроде бы Макрон в грязь лицом не ударил, но выглядело то первое рукопожатие с Трампом явно натянутым и оттого комичным.

Между тем

Очередная стрельба в общественном месте в США унесла жизнь одного человека, еще 11 получили ранения. На этот раз инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Бруклин в Нью-Йорке. Как сообщает местная газета The New York Post со ссылкой на правоохранительные органы, все пострадавшие были госпитализированы. Согласно свидетельствам очевидцев, злоумышленник открыл огонь во время уличного праздника.