Ученые советуют есть яблоко с огрызком

Ученые из Технологического университета австрийского Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки. Этот полезный фрукт, по их мнению, необходимо съедать вместе с огрызком.

Яблоки являются одним из самых полезных фруктов из-за большого количества калия и других микроэлементов, которые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Ученые выяснили, что в каждом грамме яблок содержится около 500 тысяч полезных микроэлементов-пробиотиков.

При этом 90 процентов из них находится в сердцевине этого фрукта. В этой связи ученые посоветовали не брезговать и съедать яблоко вместе с огрызком.