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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве

Текст: Владимир Емельяненко
В День крещения Руси, отмечаемый 28 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Крестный ход начался после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

С 2010 года День крещения Руси является государственной памятной датой в России.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
В Киеве прошел крестный ход Московского патриархата

- За прошедшие годы произошло качественное изменение взгляда на этот праздник и личность князя Владимира, который крестил Русь, - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

- Праздник стал частью общественного сознания, и это добрая традиция, которая укрепляется как народное празднование, поскольку в крестных ходах и богослужениях, которые проходят как по всей России, так и в других государствах исторической Руси, участвует много народа, они почитают князя Владимира. Мне кажется, что за последние годы мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некого былинного персонажа, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, до признания его роли именно как отца-основателя исторической Руси, - добавил он.

Справка "РГ"

В церковном календаре Русской православной церкви 28 июля отмечается как день памяти крестителя Руси великого князя киевского Владимира, канонизированного Русской церковью в XIII веке. Согласно "Повести временных лет", князь принял крещение в Корсуни - византийском поселении на территории Крыма, после чего православие на Руси стало государственной религией. На государственном уровне празднование крещения Руси впервые состоялось 15 июля 1888 года (по старому стилю) в связи с 900-летием этого события.

Общество Ежедневник Праздники Общество Религия Празднование Крещения Руси
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