В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача. Приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики - не более двадцати четырех часов. Узких специалистов - не более 14 дней.

Тридцать дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идет об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней). Об этом напомнила в интервью "РГ" председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

"Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ - тоже тридцать дней, а при онкологии тоже не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи - не более 20 минут с момента вызова", - сказала она.

А если человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, что делать? В этом случае медучреждение нарушает права человека на доступную медпомощь, поэтому пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. И страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней, пояснила Стадченко.

Полностью интервью председателя Федерального фонда ОМС Натальи Стадченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".