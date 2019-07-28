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Рубрика: Общество

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

Текст: Марина Гусенко
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача. Приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики - не более двадцати четырех часов. Узких специалистов - не более 14 дней.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тридцать дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идет об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней). Об этом напомнила в интервью "РГ" председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Пациенты помогут контролировать качество медицинской помощи

"Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ - тоже тридцать дней, а при онкологии тоже не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи - не более 20 минут с момента вызова", - сказала она.

А если человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, что делать? В этом случае медучреждение нарушает права человека на доступную медпомощь, поэтому пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. И страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней, пояснила Стадченко.

Полностью интервью председателя Федерального фонда ОМС Натальи Стадченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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