В Германии разгорается нешуточный спор за "наследство Гогенцоллернов" между праправнуком последнего немецкого кайзера Вильгельма II, с одной стороны, и властями земель Бранденбург и Берлин - с другой. Потомки монархов не только требуют от немецкого государства миллионной компенсации за шедевры живописи, мебель, гобелены и другие атрибуты былой роскоши, но и настаивают на своем праве поселиться во дворцах, принадлежавших некогда прусской правящей династии.

Как сообщает Spiegel Online, "последняя решающая попытка" сторон договориться результатов не принесла, и тяжбу придется разбирать в административном суде города Потсдам. Семью Гогенцоллернов представляет 43-летний Георг Фридрих, принц Прусский. Совсем недавно он потерпел поражение, пытаясь вернуть в частную собственность бывшее фамильное имение, а точнее - развалины замка Райнфельс ("Рейнская скала") . Суд отклонил иск, оставив замок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в собственности города Санкт-Гоар (земля Рейнланд-Пфальц).

На этом принц и бизнесмен Георг Фридрих не успокоился: он претендует на "постоянное и бесплатное проживание" во дворце Цецилиенхоф с его 176 комнатами в Потсдаме, служившем Гогенцоллернам резиденцией до 1945 года. В качестве альтернативы принца также устроила бы парочка других зданий потсдамского ансамбля - например, дворец Линдштедт или вилла Лигниц в парке Сан-Суси. Амбиции младшего Гогенцоллерна простираются до столицы: боковое крыло берлинского дворца Шарлоттенбург он хотел бы занять под семейный музей.

Потомки кайзера подняли вопрос и о возвращении им тысяч предметов венценосного быта и искусства, которыми корона владела до 1918 года. Среди них - картины Старшего и Младшего Кранахов или, например, кресло, в котором провел последние дни и скончался сам император Священной Римской империи Фридрих Великий.

Потомки кайзера требуют вернуть им тысячи предметов венценосного быта и искусства

Между тем в Европе возникали прецеденты, когда бывшие монархи или их потомки добивались возвращения недвижимости. Так, право заселиться в родовое гнездо получил югославский кронпринц Александр Карагеоргиевич. Перед сыном последнего монарха страны распахнули двери Старый дворец и Белый дворец правительственного комплекса под Белградом, в свое время служившие резиденцией Тито и Милошевичу. С переменным успехом отстаивал возвращение земель и дворцов бывший царь Болгарии Симеон II, правивший страной с 1943 по 1946 год. Правда прошлым летом бывшего царя попросили "на выход" из его любимого дворца Врана на окраине Софии, построенного еще дедом Симеона. А вот король Греции в изгнании Константин II Глюксбург после многолетних тяжб с правительством родной страны дошел до Страсбурга. В 2002 году Европейский суд по правам человека частично удовлетворил его иск, обязав Афины выплатить бывшему монарху около 12 миллионов евро за конфискованные имения. Правда, сам Константин II рассчитывал получить почти пятьсот миллионов.