В Грузии прошел митинг в поддержку сближения с Россией

В центральной части Батуми в воскресенье прошел митинг в поддержку сближения Грузии и России. Как передает корреспондент ТАСС, организаторы акции, оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии", сообщили, что в митинге приняло участие несколько десятков тысяч человек.

В ходе выступления на митинге вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили обратила внимание на заметную негативную тенденцию в грузинской политике - что бы ни сказал оппозиционный грузинский политик по тем или иным вопросам, все воспринимается властью в качестве "пророссийских лозунгов".

"Защищаешь грузинские земли - ты российский агент, выступаешь против пропаганды ЛГБТ-сообщества - российский агент. Представьте, насколько далеко идет это безумие. Сейчас ввели в обиход новый лозунг, якобы все прогрузинское и все те люди, которые совершают прогрузинские действия, являются Россией и российскими агентами. Представляете, что эти бессовестные люди говорят?" - цитирует Инашвили ТАСС.

На митинге одной из первых выступила депутат парламента Ада Маршания, призвавшая власти Грузии к незамедлительному началу диалога с Россией, Южной Осетией и Абхазией. "Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это?" - приводит ее слова агентство.