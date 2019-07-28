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28.07.2019 16:48
Рубрика: В мире

В Италии ввели штраф за богохульство

Текст: Нива Миракян (Рим)

Власти итальянского городка Саонара, расположенного в окрестностях Падуи, ввели крупные штрафные санкции за оскорбление религиозных чувств верующих.

Согласно ст. 12 нового постановления муниципалитета, штраф в размере 400 евро будут взимать с лиц, которые позволят себе в общественном месте в дневное время и часы отдыха неуважительные и непочтительные выпады в отношении "богов любой религии".

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Запрет на богохульство появился на свет с легкой руки мэра Саонары Вальтера Стефана и благодаря участившимся сигналам горожан о "действиях, противоречащих общественной порядочности". Градоначальник признался, что он не ставит перед собой задачу "выбивать деньги" у населения, а руководствуется исключительно воспитательными целями.

"Это не вопрос морали, а вопрос культуры и образованности, которым в течение положительного времени пренебрегали. Мне крайне неприятно слышать, как очень молодые люди, среди которых нередко встречаются и девушки, кричат и ругаются, вставляя Бога между словами. У себя дома каждый вправе делать то, что хочет, но на улице будьте добры сдерживаться", - объяснил свою позицию Вальтер Стефан в интервью миланской Corriere della Sera.

Жителям городка и туристам планируется сообщить о нововведении с помощью листовок, напечатанных на четырех языках: итальянском, английском, китайском и румынском.

В мире Европа Италия
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