В Сирии прошел парад, посвященный дню ВМФ России

В Сирии 28 июля прошел парад, посвященный дню ВМФ. Шесть кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии прошли перед жителями приморского Тартуса в парадном строю и показали несколько элементов морского боя.

В праздничном строю в акватории сирийского Тартуса выстроились подводная лодка "Старый Оскол", тральщик "Ковровец", малые ракетные катера "Великий Устюг" и "Углич", фрегат "Адмирал Григорович", замыкал строй сторожевой корабль "Пытливый". Корабли в честь дня ВМФ вывесили флаги расцвечивания. Экипажи в белоснежной "парадке" выстроились вдоль борта.

С берега за этим действом наблюдали жители города. Сирийцы воскресным утром специально пришли на набережную, чтобы посмотреть на выучку наших моряков. В городе в честь праздника были вывешены плакаты с надписями на сирийском и русском языке: "С Днем ВМФ России!", "Народы России и Сирии - братья!"

Для зрителей на набережной российские военные устроили небольшой праздник. Играл военный оркестр, стояла боевая техника, с которой можно было сделать фото на память.

Сам парад начался в 10.00. Сначала командующий пункта принял доклад от руководившего парадом командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитана 1 ранга Сергея Тронева. Затем на противодиверсионном катере "Суворовец" объехал парадный строй кораблей и поздравил моряков с днем ВМФ. В ответ неслось троекратное "Ура!".

Командующий поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович", зазвучал Гимн России, после чего прогремел 21 выстрел - моряки приветствовали город "салютом наций".

После официальной церемонии начался военно-морской праздник, где российские корабли продемонстрировали свои боевые возможности.

Сначала малые ракетные катера "Великий Устюг" и "Углич" нанесли удар по кораблям условного противника. Несколько залпов крылатых ракет разорвали воздух оглушительным грохотом и окутали ракетные катера бело-черной дымовой завесой. Затем тральщик "Ковровец" расчистил фарватер для безопасного прохода кораблей, обезвредив противокорабельные мины. После чего новейшая дизель-электрическая подлодка "Старый Оскол", которую в НАТО прозвали "черной дырой" за свою малозаметность, грациозно прошла перед трибунами. После этого фрегат и сторожевик продемонстрировали элементы противолодочного боя. С борта фрегата взлетел вертолет К-27 ПЛ, оснащенный сверхчувствительной гидроакустической системой, которая моментально способна обнаружить любую подводную цель. Координаты обнаруженного подводного противника были переданы на борт кораблей. Затем корабельная группа нанесла ракетно-торпедный удар по условному противнику.

Кульминацией праздника стал пролет авиагруппы из самолетов и вертолетов с авиабазы Хмеймим. В авиационной части парада приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. "Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус", - сообщили в Минобороны.

Реакция простых сирийцев на действия наших моряков была восторженной. Они аплодисментами проводили корабли, которые ушли в пункт базирования. После чего еще долго обсуждали увиденное, поднимая большие пальцы вверх. Самыми благодарными зрителями были дети. Они выучили по-русски слова "привет" и "спасибо". С восторгом в глазах и широкими улыбками на лицах они подбегали к российским военным, и, крича "привет, Руси!" или "спасибо, Руси!", пытались прикоснуться к военной форме.

Командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан 1 ранга Сергей Тронев рассказал "РГ", что подготовка к параду имела ряд специфических особенностей.

"Сирийское правительство борется с международными террористами, которые периодически своими вылазками пытаются дестабилизировать обстановку. В любое время существуют угрозы атаки, как со стороны моря, так с земли и с воздуха. Российские силы, которые базируются в порту Тартус, подготовлены к выполнению задач по пресечению этих попыток и оказанию помощи сирийскому народу", - подчеркнул Тронев.

Он также отметил, что особенность подготовки ко дню ВМФ состояла в том, что корабли проводили парад в открытом море, а не в бухте, и из-за мелководья находились на большом расстоянии от берега. "Кроме того, при проведении парада в открытом море большое влияние оказывают погодные условия. Ветер, волнение на море, поэтому экипажам иногда приходится непросто", - отметил капитан 1 ранга.

По его словам, активная фаза подготовки к параду - отработка действий кораблей в едином строю - проходила меньше недели. До этого экипажи выполняли задачи вдалеке от Тартуса и тренировались индивидуально. Офицер пояснил, что помимо подготовки к параду корабли решали повседневные задачи, ведь флот - это высокомобильный вид Вооруженных сил и сегодня может быть в одной точке, а завтра в другой.

"К примеру, два малых ракетных крейсера находились до этого в Эгейском море, тральщик обеспечивал противоминную безопасность в территориальных водах, так как угроза минной войны всегда присутствует", - пояснил Тронев. По его словам, на флоте есть такое понятие - решение внезапно возникающих задач. "К примеу, через 10 часов любой корабль может находиться в районе Италии или Греции. Матросы, которые здесь служат, понимают, что морская служба в этом и заключается", - сказал Тронев.

Говоря о значимости дня ВМФ, офицер подчеркнул, что это не "показушное" мероприятие, ведь для любого моряка этот праздник значит очень многое.

"Наверное, можно назвать день ВМФ всенародным праздником, так как флот в России любят все жители страны. А те люди, которые служили срочную службу на флоте, а затем уволились в запас, этот праздник отмечают всегда. Задача действующих моряков показать все лучшее, что есть на флоте. Показать, что в ВМФ поступают новейшие корабли, которые способны решать самые сложные задачи", - подчеркнул Тронев.

Также спецкору "РГ" рассказали, как подготовку к параду решали с пункта управления кораблями. Старший офицер пункта управления капитан второго ранга Дмитрий К. пояснил, что основной задачей является непрерывное управление кораблями и судами. Поэтому в помещении пункта управления работа не останавливается ни на секунду. Кораблям дают указания, как и каким курсом идти, выслушивают доклады командиров.

"С учетом подготовки к параду на пункт легла дополнительная нагрузка. В первую очередь согласование действий кораблей при выходе или заходе в порт", - рассказал офицер.

По его словам, сейчас состав соединения в Тартусе достаточно большой, к тому же здесь находятся корабли разного класса - фрегаты, малые ракетные катера, тральщики, подлодки, катера, суда обеспечения. Это накладывает определенный отпечаток на работу.

При подготовке к параду пункт управления организовывал массовый выход кораблей и их развертывание на исходных позициях. "Это возлагает большую ответственность на оперативного дежурного, особенно учитывая то, что корабли находятся в Сирии. Здесь необходимо взаимодействовать с представителями военно-морских сил Сирии, согласовывать выход буксиров, которые выделяет местный порт", - отметил капитан 2 ранга.

По его словам, в среднем в день проводится 4-5 выходов-заходов кораблей на базу. "Для этого нужно направить к причалу швартовую команду, буксир, и если где-то оперативный дежурный ошибется, то это может привести к навигационному происшествию", - рассказал офицер.

Во время подготовки к параду интенсивность выходов заметно увеличилась, в море почти ежедневно выходили более 10 кораблей. "Вывод такого большого количества кораблей и судов из порта, причем в сжатое время, требует особого внимания, так как из-за одной ошибки можно сорвать весть праздник", - сказал Дмитрий.

Это уже третий морской парад ко дню ВМФ, который прошел в Тартусе. С учетом того, что российский пункт материального обеспечения будет в этом городе еще как минимум 49 лет, наши моряки смогут порадовать сирийцев красочным праздником не раз.