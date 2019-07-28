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28.07.2019 18:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вашингтон опасается слишком быстрого роста экономики Китая

США не рассматривает Китай как врага, но стремится сдерживать его как конкурента своего мирового лидерства, заявил американский политолог Майкл Пиллсбери, специализирующийся на китайско-американских отношениях. По прогнозам экономистов, до 2049 года экономика Китая может оказаться вдвое больше, чем у США. Пиллсбери пытается предостеречь сограждан, опасаясь, что "США станут колонией Китая", цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пекине отмечают, что цель развития Китая - обеспечение качественной жизни народа. Страна не заинтересована в замене кого бы то ни было на мировой арене. А США с неистребимым менталитетом "холодной войны" настолько обеспокоены быстрым развитием Китая, что даже агитируют других противостоять ему с целью защиты своего мирового господства.

В течение последнего года США предпринимали разные меры для сдерживания развития КНР, в том числе обвинили китайцев в краже интеллектуальной собственности и передаче технологий, но пока никаких доказательств предоставлено не было. Приостановление американскими компаниями услуг китайским партнерам, препятствование развитию китайских инвестиций и попытки принять закон для отказа в выплате лицензионных платежей китайским компаниям - все это свидетельствует об американской логике: "сильная страна не ограничена в господстве над миром".

Однако эти средства не могут изменить ход истории. Являясь второй по величине экономикой в мире и крупнейшим субъектом всемирной торговли, Китай не только имеет огромный рынок с почти 1,4 миллиардами потребителей, но и обладает духом борьбы, который не признает поражения.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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