В Пекине отмечают, что цель развития Китая - обеспечение качественной жизни народа. Страна не заинтересована в замене кого бы то ни было на мировой арене. А США с неистребимым менталитетом "холодной войны" настолько обеспокоены быстрым развитием Китая, что даже агитируют других противостоять ему с целью защиты своего мирового господства.

В течение последнего года США предпринимали разные меры для сдерживания развития КНР, в том числе обвинили китайцев в краже интеллектуальной собственности и передаче технологий, но пока никаких доказательств предоставлено не было. Приостановление американскими компаниями услуг китайским партнерам, препятствование развитию китайских инвестиций и попытки принять закон для отказа в выплате лицензионных платежей китайским компаниям - все это свидетельствует об американской логике: "сильная страна не ограничена в господстве над миром".

Однако эти средства не могут изменить ход истории. Являясь второй по величине экономикой в мире и крупнейшим субъектом всемирной торговли, Китай не только имеет огромный рынок с почти 1,4 миллиардами потребителей, но и обладает духом борьбы, который не признает поражения.