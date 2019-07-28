Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР

Южнокорейские военные задержали рыболовецкое судно из КНДР за пересечение северной разграничительной линии между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Желтом море. Инцидент произошел в воскресенье.

По данным агентства Yonhap, в лодке находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР, хотя официального подтверждения того, что он является действующим военнослужащим - нет. Задержанные утверждают, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации. Шхуна была отконвоирована в порт Янъян для разбирательства.

Так называемая северная разграничительная линия была проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН уже после подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-1953 годов. КНДР эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее, пишет РИА Новости.