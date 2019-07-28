Новости

Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в "Спартаке" 07:42
Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровня 07:20
Многонациональные учения НАТО начались в Грузии 07:15
Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР 06:34
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 05:51
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 05:19
Из амурских сел эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек 05:15
Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек 05:03
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76 04:36
Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне 04:11
Ученые советуют есть яблоко с огрызком 03:51
В приюте Алабамы питбули из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек 03:40
Миллионы кузнечиков оккупировали Лас-Вегас 03:12
Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны 02:23
Житель Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов 02:02
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма 01:29
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается 27.07.2019
Жена Дадашева будет судиться с рефери последнего боя ее мужа 27.07.2019
Украинцев возмутил снимок Зеленского с одесского пляжа 27.07.2019
В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию 27.07.2019
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши 27.07.2019
Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области 27.07.2019
В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета 27.07.2019
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома 27.07.2019
МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП 27.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 06:34
Рубрика: В мире

Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР

Южнокорейские военные задержали рыболовецкое судно из КНДР за пересечение северной разграничительной линии между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Желтом море. Инцидент произошел в воскресенье.

Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно

По данным агентства Yonhap, в лодке находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР, хотя официального подтверждения того, что он является действующим военнослужащим - нет. Задержанные утверждают, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации. Шхуна была отконвоирована в порт Янъян для разбирательства.

Так называемая северная разграничительная линия была проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН уже после подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-1953 годов. КНДР эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее, пишет РИА Новости.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье