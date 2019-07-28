Впервые в истории чемпионата России арбитр дал пенальти при помощи VAR

В матче третьего тура Премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом" произошло историческое событие. Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).

На 40-й минуте форвард армейцев Федор Чалов упал в чужой штрафной после столкновения с одним из защитников "Локомотива". Сначала судья Владислав Безбородов не углядел нарушения правил, но спустя пару минут решил посмотреть повтор. И после этого указал на "точку". Сам Чалов пенальти и реализовал - 1:0.

Отметим, что в начале дерби Безбородов также мог назначить пенальти в пользу ЦСКА, но, посмотрев видеоповтор, он решил не менять своего решения после попадания мяча в руку игрока "Локомотива" Дмитрия Живоглядова.