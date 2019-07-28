Впервые в истории Премьер-лиги арбитр обратился к VAR

Судья Владислав Безбородов стал первым рефери, воспользовавшимся системой видеопомощи арбитрам (VAR) в матче чемпионата России.

Произошло это во встрече третьего тура Премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом". Защитник "железнодорожников" Дмитрий Живоглядов на восьмой минуте сыграл рукой. Безбородов сначала назначил штрафной, но решил посмотреть повтор, чтобы убедиться, что касание рукой было за пределами штрафной.

В результате судья решил не назначать пенальти. К концу первого тайма счет матча ничейный - 0:0.