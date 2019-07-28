Приемная кампания выходит на финишную прямую. 29 июля все вузы России обязаны разместить у себя на сайтах и информационных досках первые приказы о зачислении - для льготников.

В вузах по итогам приема создаются апелляционные комиссии. С чем-то не согласны? Вам туда! Фото: Лилия Злаказова

Для остальных абитуриентов уже доступны так называемые рейтинговые списки. Ребят, подавших заявления, "расставляют" не в алфавитном порядке, а по "убыванию" набранных балов ЕГЭ. Сравнив свои результаты с данными "коллег" по поступлению, можно понять, проходишь ли ты на желанную специальность.

Правда, по мнению некоторых экспертов, сделать это не так-то просто. Часто вузы не разделяют абитуриентов на тех, кто сразу принес оригиналы, и тех, кто подал копии документов. А ведь выпускник имеет право подать заявления сразу в 5 вузов на три специальности в каждом! Естественно, в 14 случаях из 15 в приемную комиссию попадут копии. И тот, кто набрал высокие баллы и проходит по конкурсу, но подал копию аттестата, может остаться за рамками приема, если "оригинальные" абитуриенты займут все предоставленные места. Кстати, время окончательно определиться и принести-таки оригинал в вуз, еще есть - до 1 августа. Третьего августа уже появятся приказы о зачислении на бюджет "первой волны".

До окончания приема еще полторы недели - приказы о зачислении "второй волны" и платников публикуются 8 августа. Но уже сейчас вырисовывается общая картина приемной кампании 2019 года: сколько принято заявлений, куда идут высокобалльники, как отработан целевой набор. Что скажут вузы?

В МГТУ им. Баумана традиционно огромный спрос на космические и IT-специальности. Но "фишка" нынешней кампании в Бауманке - повышенный интерес абитуриентов к машиностроению: новые материалы, современные методы обработки металлов, наноинженерия - все это очень популярно у выпускников школ 2019 года. На сегодня Бауманка приняла почти 40 тысяч заявлений.

- В этом году мы однозначно фиксируем увеличение среднего балла ЕГЭ у абитуриентов, - отметил ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. - Уверенно можно сказать: специальности, связанные с цифрой, кибербезопасностью, робототехникой - лидеры по баллам ЕГЭ. Много целевиков: при общем приеме на первый курс 3300 человек, их более 800. Мы ждем высокого, до 85-90 баллов ЕГЭ, проходного балла на целевые места по ИТ, компьютерной безопасности и робототехники.

В Крымском федеральном университете принято 14 тысяч заявлений, и это чуть меньше, чем в прошлом году.

- Крымчане впервые поступают в вузы только на основании сдачи ЕГЭ, без привилегий, - объясняет ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Гусев. - Возможно, ребята еще не сориентировались, выбрали не те предметы, которые нужны для поступления. Например, вместо профильной математики сдавали базовую, лишив себя возможности подать заявление туда, где математика - приоритет.

Лидерами по количеству заявлений в КФУ стали медицинские специальности, юриспруденция и экономика. Проходной балл здесь - 250-260 и выше.

Воронежский госуниверситет в этом году бьет рекорды по активности абитуриентов. Заявления подали уже более 9000 человек. Это абсолютный максимум за последние 10 лет.

- На первое место по популярности в этом году, обойдя экономику и юриспруденцию, вышло направление "Информационные системы и технологии", - рассказал "РГ" ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. - Рекордсменкой у нас стала одна из абитуриенток факультета романо-германской филологии, поступающая на "Лингвистику". Девушка набрала 298 баллов. Кстати, именно на этом направлении ожидаем и самый высокий проходной балл. Уже сейчас он на отметке 270.

До окончания приема еще полторы недели: приказы о зачислении "второй волны" и платников вузы публикуют 8 августа

В целом вузы отработали бюджетные цифры приема. Правда, кое-где говорят о том, что на некоторых направлениях мест не хватает. Так, в Крымском федеральном университете хотели бы принять больше абитуриентов на физкультуру, а в Воронежском госуниверситете - на историю и филологию.

Бывает так, что в процессе приемной кампании абитуриент понимает: его права нарушают. Например, вуз не отдает по первому требованию оригинал документов, хотя делать это обязан. Как быть? В первую очередь нужно написать заявление на имя председателя приемной комиссии. Важно знать: по итогам приемной кампании во всех вузах работает апелляционная комиссия - обращаться туда можно и нужно. Если все тщетно - пишите в Рособрнадзор или в министерство, которое является учредителем вуза.

Комментарии

Алексей Пыхтин, директор департамента информационных технологий и нового набора Юго-Западного госуниверситета:

- Изменения в порядке приема на целевое обучение снизили число целевиков, в нашем случае - в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Заказчики целевого приема прошлых лет, видимо, "испугались" санкций: по новым правилам они обязаны выплатить вузу штраф в случае отказа принять выпускника на работу. Количество же абитуриентов-льготников, напротив, увеличилось. Ведь льготу теперь можно использовать по копии документа об образовании и сразу на 3 направления. Но неопределенности стало в разы больше как для приемной комиссии, так и для самих абитуриентов.

Интересы наших абитуриентов - стандартные: экономика, юриспруденция, строительство и архитектура. Неожиданный резкий всплеск интереса к направлению подготовки "Программная инженерия".

Юлия Воронцова, руководитель центра нового приема Уральского федерального университета:

- В УРФУ подано 20 018 заявлений на все формы обучения. Высокими баллами ЕГЭ выделяются ребята, поступающие на фундаментальную информатику и информационные технологии, экономику, строительство уникальных зданий и сооружений, лингвистику, востоковедение. Без вступительных испытаний вуз принимает 85 человек на программы бакалавриата и специалитета. Среди них двое членов сборной РФ по физике и двое призеров Всероссийской олимпиады. Все четверо будут получать стипендию в 40 тысяч рублей в месяц. Остальные - по 20 тысяч рублей в месяц. В прошлом году без вступительных испытаний вуз принял 67 школьников. Топ-5 направлений по количеству поданных заявлений: строительство - 1556, менеджмент - 1100, лингвистика - 958, экономика - 798, химическая технология - 610.