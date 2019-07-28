Женщину убило молнией во время забега в горах Италии

Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Молния застала бегунью на высоте 2100 метров на уровнем моря. Женщина была еще жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в госпитале.

Трейлраннинг - это один из видов бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах) как в свободном темпе, так и в рамках соревнования.