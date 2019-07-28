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Рубрика: В мире

Житель Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 миллионов канадских долларов (45,5 миллиона долларов США). По данным компании OLG, проводившей розыгрыш, выпали номера: 11, 15, 17, 20, 24, 25, 50 и бонус-число 30.

Фото: iStock
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Организаторы сообщили, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Однако, кто стал победителем - пока неизвестно. По правилам канадских лотерей, для получения выигрыша необходимо предъявить билет, а имя счастливчика традиционно становится достоянием общественности, пишет ТАСС.

Между тем, крупнейший в истории Канады джекпот составил 64 миллиона канадских долларов. Он был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015 году.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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