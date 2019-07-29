30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"

30 июля (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана и генерального директора ГУП МО "МОБТИ" Романа Ларина на тему: "Новые моменты в продленной дачной амнистии".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- новый порядок оформления объектов недвижимости;
- обязанность ОМС межевать участки под многоквартирные дома;
- разница в оформлении на садовых участках и участках ИЖС;
- различия в регистрации садового и жилого дома;
- порядок перевода садового дома в жилой;
- какие объекты нужно, а какие не обязательно регистрировать;
- что делать с теплицами.
Пресс-конференция приурочена к подписанию Президентом России В.В.Путиным Закона о продлении "дачной амнистии"