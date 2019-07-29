30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"

30 июля (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана и генерального директора ГУП МО "МОБТИ" Романа Ларина на тему: "Новые моменты в продленной дачной амнистии".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости