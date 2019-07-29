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29.07.2019 19:59
Рубрика: Спорт

Ракетка на взлете

Андрей Рублев поднялся в рейтинге АТР сразу на 29 позиций
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Накануне были опубликованы обновленные рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

У мужчин первой ракеткой мира по-прежнему остается серб Новак Джокович. Следом идет испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Что касается россиян, то Карен Хачанов расположился выше всех соотечественников, занимая восьмое место. Даниил Медведев опустился с девятой на десятую строчку. Но героем дня стал Андрей Рублев, совершивший головокружительный взлет с 78-го на 49-е место.

Взлет Андрея Рублева в рейтинге АТР стал возможен после его отличного выступления на турнире в Гамбурге, где российский теннисист дошел до финала

Этот рывок удался нашему мастеру благодаря успешной игре на турнире в Гамбурге, где он дошел до финала.

Сам Андрей после завершения соревнований поделился своими впечатлениями:

Фото: Михаил Синицын
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- Жаль, конечно, что не смог стать победителем турнира - где-то не хватило удачи. Но в любом случае неделя прошла отлично. Наверное, в карьере ничего подобного у меня еще не было.

Что касается женщин, то лидером рейтинга является австралийская теннисистка Эшли Барти.

На втором месте располагается японка Наоми Осака, а тройку сильнейших замыкает чешская спортсменка Каролина Плишкова.

Отметим, что в первой десятке не произошло изменений относительно предыдущей недели. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина. 22-летняя теннисистка занимает теперь 40-ю строчку. Что касается Марии Шараповой, то она опустилась на 82-е место.

Тем временем

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс-1000" в Монреале, который стартует 5 августа. Джокович рассказал журналистам, что ему требуется дополнительное время на восстановление после победы на Уимблдоне. Напомним, что Новак в драматичном пятичасовом финале обыграл швейцарца Роджера Федерера. Интересно, что и Федерер также сообщил, что не планирует выступать в Монреале.

Спорт Теннис
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