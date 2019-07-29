Сборная России вот уже неделю, как готовится на базе в Новогорске к чемпионату мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. А сегодня национальная команда провела открытую тренировку для прессы.

Уже сейчас можно сказать, что выход на чемпионат мира пошел отечественному баскетболу на пользу. Такого ажиотажа вокруг подопечных Сергея Базаревича не было давно. Столько же журналистов съезжались в Новогорск разве что зимой, когда сборная готовилась к решающим матчам квалификации ЧМ-2019. Но тогда национальную команду приехали напутствовать министр спорта РФ Павел Колобков и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, что способствовало резонансу. Сейчас обошлось без почетных гостей, но не без телекамер федеральных каналов и журналистов.

Сергей Базаревич: Проблемы с составом постараемся нивелировать хорошей готовностью команды

Приехавшие застали сборную не в оптимальном составе. О том, что команде в Китае из-за травмы не сможет помочь Дмитрий Хвостов было известно давно. А вот о том, что на Кубке мира не сыграет по состоянию здоровья Иван Ухов, выяснилось буквально неделю назад. По-прежнему под вопросом восстанавливающийся Тимофей Мозгов. Судя по всему, дедлайном для решения по поводу статусного центрового будет 1 августа. Пока не доехали до сборной ее главные вожаки, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. Они присоединятся к остальным чуть позже.

Впрочем, на атмосфере в команде это особо не отражается. "Атмосфера - супер, - заверил капитан сборной Виталий Фридзон. - Во время сезона видимся с ребятами из других клубов только на играх, а тут собрались вместе. Много юмора, смеха, но и работаем тщательно. Все-таки уже прошли такой длинный путь".

В отменном настроении пребывал и главный тренер команды Сергей Базаревич, подробно ответивший на вопросы журналистов.

Сергей Валерианович, довольны состоянием, в котором игроки приехали после отпуска?

Сергей Базаревич: Кто-то больше отдыхал, кто-то меньше, но в принципе все приехали в неплохой форме. Это позволило нам достаточно быстро прийти к серьезной работе.

Как оцените тот состав, который в итоге получили?

Сергей Базаревич: Мы столкнулись с большими трудностями на позиции разыгрывающих. Не секрет, что Хвостов был определяющим игроком последние несколько лет в сборной. Во всяком случае, так было при мне. Мы ищем и внутренние резервы и варианты, как немножко перестроить и адаптировать игру.

Опишите атмосферу в команде?

Сергей Базаревич: Пока драк не было. Все настроены. В первую неделю провели отличную работу. Надеюсь, что продолжим в том же духе. И те проблемы, которые связаны с отсутствием некоторых игроков и спецификой состава, я надеюсь, мы нивелируем тем, что будем готовы хорошо.

Что знаете о соперниках на предстоящем товарищеском турнире. Какие цели перед собой ставите?

Сергей Базаревич: Тренерский штаб смотрит соперников, но я пока даже не хочу обращать на это внимание. Для нас важно будет посмотреть, что мы сделали за эти десять дней, которые мы проведем вместе к тому моменту. Постараемся дать возможность почувствовать игру ребятам, которые в последнее время мало играли в клубах. Например, Мише Кулагину, пропустившему практически полгода. Это чувствуется в тренировках. Игрового ритма ему не хватает. Какие-то игроки получат больше времени, какие-то меньше. Кто-то больше играл в сезоне, кто-то реже выходил. Проверим наши мысли по поводу адаптации игры в сложившихся условиях.

У вас месяц на подготовку к чемпионату мира. Этого вообще достаточно?

Сергей Базаревич: Я перестал думать такими категориями. Во времена СССР восьми месяцев было недостаточно. Перед Олимпиадой собирали базовые клубы для сборной, собирали всех игроков, чтобы они притерлись друг к другу. У кого-то есть возможность готовиться больше, у кого-то нет. Мы посчитали, что месяц будет оптимальным сроком. Любому тренеру хочется иметь как можно больше времени, чтобы воплотить в жизнь свои задумки. Но нужно учитывать, что был длинный клубный сезон, у нас много игроков из того же ЦСКА, которые выкладывались. Все эти факторы необходимо учесть.

После Москвы сборная примет участие в еще нескольких контрольных турнирах. Соперников подбирали исходя из плана подготовки к чемпионату мира?

Сергей Базаревич: С удовольствием ответил бы вам на этот вопрос утвердительно, но мы живем в реалиях, когда нужно использовать представившиеся возможности. К сожалению, в Россию не хотят ехать играть. Мы очень хотели сыграть во Владивостоке, но не нашли соперников. Поэтому, я могу сказать, что мы подбирали соперников по стилю, но Иран и Иордания просто согласились сюда приехать. Что касается других турниров, они устраивали нас по датам. Например, на турнир в Италии мы согласились, только зная, что там будут итальянцы. Думаю, в целом получилось неплохо. Наверно, было бы интересно сыграть с какой-нибудь из азиатских команд. Но не получилось.

Напомним, что 2 и 4 августа сборная России в рамках товарищеского турнира сыграет в УСК ЦСКА с командами Иордании и Ирана, соответственно. 8-10 августа подопечные Сергея Базаревича на турнире в Вероне встретятся с Италией, Венесуэлой и Сенегалом, а 17-18 августа в финском Эспоо попробуют свои силы в матчах с Литвой и Финляндией. Наконец, 23-го числа сборная России отправится в Китай, где вместе с командами Аргентины и Испании примет участие в еще одном подготовительном турнире. Первый матч на чемпионате мира российские баскетболисты проведут против Нигерии 31 августа.