Уже сейчас можно сказать, что выход на чемпионат мира пошел отечественному баскетболу на пользу. Такого ажиотажа вокруг подопечных Сергея Базаревича не было давно. Столько же журналистов съезжались в Новогорск разве что зимой, когда сборная готовилась к решающим матчам квалификации ЧМ-2019. Но тогда национальную команду приехали напутствовать министр спорта РФ Павел Колобков и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, что способствовало резонансу. Сейчас обошлось без почетных гостей, но не без телекамер федеральных каналов и журналистов.
Приехавшие застали сборную не в оптимальном составе. О том, что команде в Китае из-за травмы не сможет помочь Дмитрий Хвостов было известно давно. А вот о том, что на Кубке мира не сыграет по состоянию здоровья Иван Ухов, выяснилось буквально неделю назад. По-прежнему под вопросом восстанавливающийся Тимофей Мозгов. Судя по всему, дедлайном для решения по поводу статусного центрового будет 1 августа. Пока не доехали до сборной ее главные вожаки, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. Они присоединятся к остальным чуть позже.
Впрочем, на атмосфере в команде это особо не отражается. "Атмосфера - супер, - заверил капитан сборной Виталий Фридзон. - Во время сезона видимся с ребятами из других клубов только на играх, а тут собрались вместе. Много юмора, смеха, но и работаем тщательно. Все-таки уже прошли такой длинный путь".
В отменном настроении пребывал и главный тренер команды Сергей Базаревич, подробно ответивший на вопросы журналистов.
Сергей Валерианович, довольны состоянием, в котором игроки приехали после отпуска?
Сергей Базаревич: Кто-то больше отдыхал, кто-то меньше, но в принципе все приехали в неплохой форме. Это позволило нам достаточно быстро прийти к серьезной работе.
Как оцените тот состав, который в итоге получили?
Сергей Базаревич: Мы столкнулись с большими трудностями на позиции разыгрывающих. Не секрет, что Хвостов был определяющим игроком последние несколько лет в сборной. Во всяком случае, так было при мне. Мы ищем и внутренние резервы и варианты, как немножко перестроить и адаптировать игру.
Опишите атмосферу в команде?
Сергей Базаревич: Пока драк не было. Все настроены. В первую неделю провели отличную работу. Надеюсь, что продолжим в том же духе. И те проблемы, которые связаны с отсутствием некоторых игроков и спецификой состава, я надеюсь, мы нивелируем тем, что будем готовы хорошо.
Что знаете о соперниках на предстоящем товарищеском турнире. Какие цели перед собой ставите?
Сергей Базаревич: Тренерский штаб смотрит соперников, но я пока даже не хочу обращать на это внимание. Для нас важно будет посмотреть, что мы сделали за эти десять дней, которые мы проведем вместе к тому моменту. Постараемся дать возможность почувствовать игру ребятам, которые в последнее время мало играли в клубах. Например, Мише Кулагину, пропустившему практически полгода. Это чувствуется в тренировках. Игрового ритма ему не хватает. Какие-то игроки получат больше времени, какие-то меньше. Кто-то больше играл в сезоне, кто-то реже выходил. Проверим наши мысли по поводу адаптации игры в сложившихся условиях.
У вас месяц на подготовку к чемпионату мира. Этого вообще достаточно?
Сергей Базаревич: Я перестал думать такими категориями. Во времена СССР восьми месяцев было недостаточно. Перед Олимпиадой собирали базовые клубы для сборной, собирали всех игроков, чтобы они притерлись друг к другу. У кого-то есть возможность готовиться больше, у кого-то нет. Мы посчитали, что месяц будет оптимальным сроком. Любому тренеру хочется иметь как можно больше времени, чтобы воплотить в жизнь свои задумки. Но нужно учитывать, что был длинный клубный сезон, у нас много игроков из того же ЦСКА, которые выкладывались. Все эти факторы необходимо учесть.
После Москвы сборная примет участие в еще нескольких контрольных турнирах. Соперников подбирали исходя из плана подготовки к чемпионату мира?
Сергей Базаревич: С удовольствием ответил бы вам на этот вопрос утвердительно, но мы живем в реалиях, когда нужно использовать представившиеся возможности. К сожалению, в Россию не хотят ехать играть. Мы очень хотели сыграть во Владивостоке, но не нашли соперников. Поэтому, я могу сказать, что мы подбирали соперников по стилю, но Иран и Иордания просто согласились сюда приехать. Что касается других турниров, они устраивали нас по датам. Например, на турнир в Италии мы согласились, только зная, что там будут итальянцы. Думаю, в целом получилось неплохо. Наверно, было бы интересно сыграть с какой-нибудь из азиатских команд. Но не получилось.
Напомним, что 2 и 4 августа сборная России в рамках товарищеского турнира сыграет в УСК ЦСКА с командами Иордании и Ирана, соответственно. 8-10 августа подопечные Сергея Базаревича на турнире в Вероне встретятся с Италией, Венесуэлой и Сенегалом, а 17-18 августа в финском Эспоо попробуют свои силы в матчах с Литвой и Финляндией. Наконец, 23-го числа сборная России отправится в Китай, где вместе с командами Аргентины и Испании примет участие в еще одном подготовительном турнире. Первый матч на чемпионате мира российские баскетболисты проведут против Нигерии 31 августа.