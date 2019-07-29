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29.07.2019 22:13
Рубрика: В мире

Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме

Текст: Максим Макарычев

Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press. Конфликт возник между двумя организованными преступными группировками, которые не поделили сферы влияния в тюрьме. Все погибшие являлись заключенными: по меньшей мере 16 человек из них, были обезглавлены, остальные погибли от удушья во время пожара, устроенного самими узниками.

Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP
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Драка между преступными группировками в тюрьме Альтамира началась около 7 часов утра, когда в столовой накрывали завтрак. Количество жертв может возрасти, если власти проведут обыск во всех отсеках тюрьмы в течение ближайших часов, заявил на пресс-конференции глава государственной тюрьмы Джарбас Васконселос. По данным агентства, беспорядки в тюрьме продолжались около пяти часов из-за пожара и задымления в некоторых помещениях тюрьмы, в которые не могли войти стражи порядка.

Ранее 55 заключенных погибли в результате серии беспорядков в мае в нескольких тюрьмах в соседнем штате Амазонас. В начале 2017 года более 120 заключенных погибли в тюрьмах в нескольких северных штатах, когда конкурирующие банды столкнулись между собой из-за контроля над трафиком переброски наркотиков в исправительные учреждения в этом регионе. Насилие продолжалось несколько недель и распространилось на различные штаты.

Как отмечают эксперты, во многих из бразильских тюрем плохо обученные охранники безуспешно пытаются удержать власть над постоянно растущим количеством заключенных, которые стали вести свою преступную деятельность прямо из-за решеток.

В мире Южная Америка Бразилия
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