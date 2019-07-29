Что нужно знать про концерт Rammstein на БСА "Лужники"

Новости

США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
На Ставрополье загорелся цех по производству шуб 18:12
Археологи исследуют загадочное городище в Арктике 17:44
Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру 17:27
Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу 16:46
Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке 16:42
Пермяк отправился в беговое путешествие до Ижевска 16:27
Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США 16:20
Названы 10 самых дорогих "однушек" Подмосковья 16:10
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров 16:06
В Крыму ответили на призыв к санкциям из-за моста через Керченский пролив 16:03
Минск настроен на совместную работу с ЕС по расширению диалога 16:01
Четырех мошенников будут судить за обман долевых застройщиков в Сочи 16:00
Екатеринбург возглавил рейтинг "неспящих" городов 15:58
Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 18:09
Рубрика: Культура

Что нужно знать про концерт Rammstein на БСА "Лужники"

Текст: Александр Алексеев
Выступление Rammstein в Москве - первый концерт российской части ее Europe Stadium тура-2019 (шоу в Санкт-Петербурге состоится уже 2 августа). В программе ожидаются - 16-17 песен. А если музыкантам нравится реакция зала, то они дважды выходят и "на бис". Стало быть меньше чем 21 песней Rammstein в Москве не обойдутся.

Да еще в коде прозвучит и фортепианная версия их культового хита Sonne. При этом Radio - главный хит нового, седьмого студийного альбома - музыканты исполнят только в середине программы.

Фото: EPA/Axel Heimken
Как Москва готовится к концерту Rammstein

Зато еще один - Deutschland - даже дважды: вначале в ремиксе гитариста Рихарда Круспе, а затем - в оригинальной альбомной версии. Видеоряд этой песни группа в туре как правило не использует - уж слишком большой и неожиданный для самих Rammstein скандал разразился по поводу этого ролика. В нем музыканты появляются в одежде узников концлагеря, к тому же с петлями на шее, после чего группу даже обвинили в попытке использовать Холокост в коммерческих целях. Кто-то увидел у Rammstein и нападки на церковь…

Словом, критики оценили новый альбом не очень высоко. Хотя он записывался в разных студиях, даже в Минске, с Белорусским симфоническим оркестром, а заодно продемонстрировал увлечение Rammstein жанрами, которыми они прежде не интересовались. Поэтому нынешний тур - это и повод для группы вернуть себе прежнюю исключительно высокую репутацию.

В Москве, чтобы попасть на концерт, поклонники занимали очередь с ночи. Ведь самое важное для тех, кто купил билеты в танцевальный партер - сразу же, как откроют двери, пробежать через все поле и занять места у самой сцены, поближе к своим кумирам…

Масштабный рок-концерт на заново открывшейся к Чемпионату мира по футболу Большой спортивной арене "Лужники" проходит в третий раз. До этого были аншлаги у Bon Jovi и Metallica. Зрителей собиралось от 90 до 100 тысяч. Очевидно, что и в этот раз их будет по крайней мере не меньше.

Фото: Скриншот с видео
Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds

Теперь в "Лужниках" построены два очень удобных пропускных пункта. Один на пути от метро "Спортивная", другой у метро "Воробьевы горы". Зрители проходят там несколькими параллельными потоками.

О чем надо помнить: запрещается иметь при себе что-то колющее, режущее и т.д. Нельзя ничего иметь при себе в стеклянной таре, да и вообще - ничего из еды. Но ни напитки, ни провиант не отбирают. Обозреватель "РГ" приехал на концерт "Металлики" сразу с "Нашествия", и в рюкзаке чуткие приборы обнаружили у меня бутылку сока. Пришлось выпить ее перед входом и только потом войти. Хотя работают и камеры хранения: все, что служба безопасности посчитает не уместным на концерте - можно сдать туда. Ну, или тоже выпить, съесть на свежем воздухе. Кстати, и сегодня вечером, как в день концерта Metallica, погода тоже обещает быть отличной…

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России