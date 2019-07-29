Что нужно знать про концерт Rammstein на БСА "Лужники"

Выступление Rammstein в Москве - первый концерт российской части ее Europe Stadium тура-2019 (шоу в Санкт-Петербурге состоится уже 2 августа). В программе ожидаются - 16-17 песен. А если музыкантам нравится реакция зала, то они дважды выходят и "на бис". Стало быть меньше чем 21 песней Rammstein в Москве не обойдутся.

Да еще в коде прозвучит и фортепианная версия их культового хита Sonne. При этом Radio - главный хит нового, седьмого студийного альбома - музыканты исполнят только в середине программы.

Зато еще один - Deutschland - даже дважды: вначале в ремиксе гитариста Рихарда Круспе, а затем - в оригинальной альбомной версии. Видеоряд этой песни группа в туре как правило не использует - уж слишком большой и неожиданный для самих Rammstein скандал разразился по поводу этого ролика. В нем музыканты появляются в одежде узников концлагеря, к тому же с петлями на шее, после чего группу даже обвинили в попытке использовать Холокост в коммерческих целях. Кто-то увидел у Rammstein и нападки на церковь…

Словом, критики оценили новый альбом не очень высоко. Хотя он записывался в разных студиях, даже в Минске, с Белорусским симфоническим оркестром, а заодно продемонстрировал увлечение Rammstein жанрами, которыми они прежде не интересовались. Поэтому нынешний тур - это и повод для группы вернуть себе прежнюю исключительно высокую репутацию.

В Москве, чтобы попасть на концерт, поклонники занимали очередь с ночи. Ведь самое важное для тех, кто купил билеты в танцевальный партер - сразу же, как откроют двери, пробежать через все поле и занять места у самой сцены, поближе к своим кумирам…

Масштабный рок-концерт на заново открывшейся к Чемпионату мира по футболу Большой спортивной арене "Лужники" проходит в третий раз. До этого были аншлаги у Bon Jovi и Metallica. Зрителей собиралось от 90 до 100 тысяч. Очевидно, что и в этот раз их будет по крайней мере не меньше.

Теперь в "Лужниках" построены два очень удобных пропускных пункта. Один на пути от метро "Спортивная", другой у метро "Воробьевы горы". Зрители проходят там несколькими параллельными потоками.

О чем надо помнить: запрещается иметь при себе что-то колющее, режущее и т.д. Нельзя ничего иметь при себе в стеклянной таре, да и вообще - ничего из еды. Но ни напитки, ни провиант не отбирают. Обозреватель "РГ" приехал на концерт "Металлики" сразу с "Нашествия", и в рюкзаке чуткие приборы обнаружили у меня бутылку сока. Пришлось выпить ее перед входом и только потом войти. Хотя работают и камеры хранения: все, что служба безопасности посчитает не уместным на концерте - можно сдать туда. Ну, или тоже выпить, съесть на свежем воздухе. Кстати, и сегодня вечером, как в день концерта Metallica, погода тоже обещает быть отличной…