Матчем "Рубин" - "Ахмат" завершилась программа третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Ну а главным событием тура стало противостояние на Песчаной, где в столичном дерби ЦСКА принимал "Локомотив". Этот матч стал историческим - первым в истории чемпионатов России, когда судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

Оба момента произошли в штрафной "железнодорожников". Сначала рефери Владислав Безбородов отреагировал на игру рукой защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова. Посмотрев повтор, Безбородов не стал менять своего решения и не указал на "точку". Но в конце первого тайма судья все же назначил пенальти, благодаря повтору заметив нарушение правил на Федоре Чалове в чужой штрафной. Сам пострадавший отправился бить одиннадцатиметровый и не промахнулся - 1:0.

Этот гол так и стал единственным во встрече, после которой все ее участники только и говорили, что о VAR.

Что интересно - одним из ярых сторонников использования этой системы в РПЛ был главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Он и после дерби, в котором его команда пропустила единственный мяч из-за VAR, признался: видеоповторы идут на пользу футболу.

- Возможно, VAR сыграл против нас, но не против футбола, - отметил Юрий Павлович. - Но мне непонятно, почему судья не посмотрел эпизод с падением Смолова в конце. Мне кажется, там была такая же ситуация, как и в случае с пенальти в наши ворота. Спорные моменты нужно смотреть все, а не так: тут обращаем внимание, а тут нет. Должна быть объективность.

По словам Семина, его команде в дерби не хватило травмированного Антона Миранчука, пропустившего дерби из-за повреждения голени.

- Матч получился очень напряженным. Моментов было немного, но зато была борьба. Конечно, мы многое потеряли из-за отсутствия Антона Миранчука. Он является важной фигурой в наших атакующих построениях. При этом по самоотдаче у меня к ребятам никаких вопросов нет. Все старались и делали, что могли, - рассказал Юрий Павлович.

В матче ЦСКА - "Локомотив" впервые в истории чемпионата России была использована система VAR

Коллега Семина по ЦСКА Виктор Гончаренко про VAR говорил не столь охотно, как об игре своей команды.

- Я не видел этих моментов, что мне комментировать? Все новое изначально вызывает отторжение, но затем привыкаешь ко всему. Единственное, что мне не нравится - с VAR темп игры падает, - считает Гончаренко.

Что касается игры армейцев, то рулевой ЦСКА остался ею доволен. Но при этом подчеркнул: клубу нужно усиление. Особенно с учетом того, что осенью "красно-синие" будут выступать на три фронта: чемпионат, Кубок страны и Лига Европы.

- По тому, как активно провели первый тайм, как оборонялись во втором, по той страсти, что была на поле, - мы заслужили победу, - отметил Гончаренко. - Предпосылок забить у нас было больше, чем у "Локомотива". Такие матчи закаляют команду. Если говорить о приобретениях, то в целом ждем их. Нам не помешают форвард и полузащитник.

Пока армейцы ищут нападающего, их главной ударной силой остается лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов. Снайпер ЦСКА вышел из раздевалки одним из последних. И ответил на вопросы журналистов.

Что скажете о матче в целом?

Федор Чалов: Мы отдали много сил. Но сейчас у нас одна встреча в неделю и мы понимаем, что играть можно только так. Считаю, заслуженно победили. В первом тайме был очень высокий темп, много прессинговали. Из-за этого во второй половине чуть подсели, и у "Локомотива" стали появляться какие-то моменты. Мы с каждой игрой чувствуем себя все лучше. После первого матча в Самаре поняли, что легко ничего не получится.

Пенальти на вас был?

Федор Чалов: Там был контакт, было касание. Так что да, пенальти был. Но если бы не было VAR, судья бы его не назначил.

В целом, как вы относитесь к VAR?

Федор Чалов: Выходит, в таких спорных моментах решения будут правильнее и честнее. Но в эпизоде с Живоглядовым и игрой рукой ритм сильно теряется. Мы потеряли минут пять. Градус матча падает и очень тяжело его потом поддерживать.

Удивились, что в том эпизоде Безбородов не указал на "точку"?

Федор Чалов: Да нет. Мы все новые правила уже разобрали. Знали, что касание было неумышленным. Спорный момент, конечно, но правила есть правила.

Вопросы по судейству есть?

Федор Чалов: Сложно сказать. Самое главное, что победили и забрали три очка.

Что скажете о "Локомотиве"?

Федор Чалов: Для нас это непростой соперник. С ними всегда получаются очень тяжелые игры. Но сегодня удача была на нашей стороне.

Почему вернулись к схеме 3-4-4, хотя наигрывали в межсезонье расстановку с четырьмя форвардами?

Федор Чалов: Это вопрос скорее к Виктору Михайловичу. Но если смотреть на результат, нам эта схема ближе.