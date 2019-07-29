"Динамо" купит нападающего "Боруссии" за 20 миллионов евро

Московское "Динамо" готово заплатить за трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа около 20 миллионов евро.

Немецкое издание Kicker сообщает о том, что московский клуб является самым реальным покупателем нападающего Максимилиана Филиппа. "Динамо" готово заплатить за переход футболиста почти 20 миллионов евро.

Есть и другой претендент на футболиста - "Айнтрахт", однако этот клуб не готов предложить за игрока такую большую сумму. По данным сайта Transfermarkt, стоимость Филиппа на текущий момент составляет 13 миллионов евро.

25-летний футболист провел за "Боруссию" 51 матч, в которых забил 11 голов. В прошлом сезоне он стал автором всего двух забитых мячей в 23-х матчах. Контракт Филиппа с "Боруссией" истекает 30 июня 2022 года.