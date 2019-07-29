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Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи

Текст:   Екатерина Ясакова
29.07.2019,  
13:00

Клиенты "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнять электронные кошельки анонимно. Таким образом, власти намерены бороться с преступниками.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возможность анонимного пополнения электронных кошельков играет на руку только черному рынку, уверены в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Некоторые компании сознательно прибегают к тому, чтобы люди платили через QIWI Кошелек" или "Яндекс.Деньги". Когда они просят делать это в режиме анонимности, покупатель теряет все возможные гарантии, такие как возврат, обмен товара. То есть буквально дарит свои деньги некому физическому лицу. Такие операции не фискализируются, чеков не остается. Сделать откат операции назад невозможно. Черная выручка поступает в карман продавцу. Именно таким способом часто обманывают покупателей", - рассказал "Российской газете" президент АКИТ Артем Соколов.

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Пользователи анонимных электронных кошельков не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи - для этого нужно будет использовать банковский счет. Положения об этом содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, одобренные Советом Федерации 26 июля. Документ ожидает подписания президентом Владимиром Путиным.

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