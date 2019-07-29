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29.07.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Деньги получат имя

Электронные кошельки запретят пополнять анонимно
Текст: Екатерина Ясакова
Клиенты "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнять электронные кошельки анонимно. Таким образом, власти намерены бороться с финансированием террористов и наркоторговцев. Документ уже одобрен Советом Федерации.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять электронные кошельки даже наличными, не предоставляя документы. Теперь же для этого нужно будет использовать банковский счет. Положения об этом содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе. Они направлены на подпись президенту Владимиру Путину.

Фото: iStock
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Ожидается, что документ затронет около 10 миллионов человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками. Пользователи будут идентифицированы.

"Запрет пополнения анонимных кошельков наличными и ограничения на пополнения с банковских счетов существенно усложнят использование электронных денег", - прокомментировали решение в компании "Яндекс.Деньги". Таково мнение участника рынка.

Конечно, с вступлением этого закона в силу придется тратить больше времени, чтобы совершить тот или иной платеж, тогда как сейчас - это самый быстрый способ, не выходя из дома, например, заплатить за услугу или покупку. Но, в конце концов, все не так страшно.

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Как уточнил первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, цель закона - усиление контроля за рынком платежных услуг. Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков, пояснили эксперты. Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.

Есть еще слабые места, они связаны с криптовалютами. "Наиболее популярной схемой для анонимного и скрытого перебрасывания больших масс денег (в том числе трансграничного) сейчас являются криптовалюты. Там 70-80 процентов платежей - криминальные", - рассказал Игорь Ашманов, президент компании "Крибрум". Однако новый закон касается только легальных электронных платежных систем, не работающих с криптовалютой.

Экономика Финансы Валютный рынок Законодательная власть Совет Федерации
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