Электронные кошельки запретят пополнять анонимно

Клиенты "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнять электронные кошельки анонимно. Таким образом, власти намерены бороться с финансированием террористов и наркоторговцев. Документ уже одобрен Советом Федерации.

Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять электронные кошельки даже наличными, не предоставляя документы. Теперь же для этого нужно будет использовать банковский счет. Положения об этом содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе. Они направлены на подпись президенту Владимиру Путину.

Ожидается, что документ затронет около 10 миллионов человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками. Пользователи будут идентифицированы.

"Запрет пополнения анонимных кошельков наличными и ограничения на пополнения с банковских счетов существенно усложнят использование электронных денег", - прокомментировали решение в компании "Яндекс.Деньги". Таково мнение участника рынка.

Конечно, с вступлением этого закона в силу придется тратить больше времени, чтобы совершить тот или иной платеж, тогда как сейчас - это самый быстрый способ, не выходя из дома, например, заплатить за услугу или покупку. Но, в конце концов, все не так страшно.

Как уточнил первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, цель закона - усиление контроля за рынком платежных услуг. Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков, пояснили эксперты. Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.

Есть еще слабые места, они связаны с криптовалютами. "Наиболее популярной схемой для анонимного и скрытого перебрасывания больших масс денег (в том числе трансграничного) сейчас являются криптовалюты. Там 70-80 процентов платежей - криминальные", - рассказал Игорь Ашманов, президент компании "Крибрум". Однако новый закон касается только легальных электронных платежных систем, не работающих с криптовалютой.