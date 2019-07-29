"Фламенго" намерен купить футболиста "Спартака" Луиса Адриано

Отмечается, что в услугах 32-летнего игрока лично заинтересован главный тренер бразильской команды Жоржи Жезуш. Однако "Фламенго" отпугивает высокая зарплата Луиса Адриано - по данным бразильских СМИ, он получает в "Спартаке" около четырех миллионов евро в год. Если нападающий согласится вернуться на родину на более скромный контракт, то клуб готов вступить в переговоры с "красно-белыми". В свою очередь "Спартак" не против расстаться с игроком за приемлемую компенсацию.

По информации издания, в услугах Луиса Адриано также заинтересованы два других бразильских клуба, "Палмейрас" и "Интернасьонал", но их финансовые возможности не позволят сделать дорогое приобретение.

"Фламенго" в нынешнее межсезонье уже пополнил ряд известных игроков, среди которых Фелипе Луис и Рафинья, однако Жезушу очень нужен нападающий. Оптимальной кандидатурой он видит именно спартаковца.

Луис Адриано перешел в "Спартак" в 2017 году из итальянского "Милана". За московский клуб бразилец провел 79 игр и забил 25 мяча. Вместе с "красно-белыми" Луис Адриано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.