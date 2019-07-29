Футболист "Ливерпуля" оплатил строительство больницы и школы в Сенегале

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала по футболу Садио Мане, в настоящее время находящийся в отпуске, оплатил строительство больницы и школы в родной деревне, сообщает Sun.

Мане после завершения Кубка африканских наций, где его национальная команда стала серебряным призером, отправился на родину. В сенегальской деревне, где он вырос, футболист контролирует ход строительства школы. Мане уже вложил 250 тысяч фунтов стерлингов, что составляет свыше 300 тысяч долларов, в возведение учебного заведения.

Ранее форвард "Ливерпуля" уже оплатил строительство больницы в Сенегале. Но этим футболист не ограничивается - он уже давно помогает нуждающимся деньгами. Помимо этого Мане за свой счет приобрел детям комплекты футбольной формы.