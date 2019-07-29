Частные военные компании США занимаются разграблением имущества сирийских нефтяных компаний, пользуясь поддержкой авиации коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

По словам представителя военного ведомства, американцы наращивают силы в регионе, число наемных солдат уже превышает 3,5 тысячи. Эти люди, по сведениям Генштаба, организовали криминальную добычу на нескольких месторождениях и продают нефть за границу.

"Происходит разграбление национальных богатств Сирии", - подчеркнул генерал-полковник.

В то же время местные террористы, прошедшие боевую подготовку на подконтрольных США зонах, пытаются дестабилизировать ситуацию в Заевфратье, устроив диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры.