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29.07.2019 14:14
Рубрика: В мире

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Частные военные компании США занимаются разграблением имущества сирийских нефтяных компаний, пользуясь поддержкой авиации коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

По словам представителя военного ведомства, американцы наращивают силы в регионе, число наемных солдат уже превышает 3,5 тысячи. Эти люди, по сведениям Генштаба, организовали криминальную добычу на нескольких месторождениях и продают нефть за границу.

"Происходит разграбление национальных богатств Сирии", - подчеркнул генерал-полковник.

В то же время местные террористы, прошедшие боевую подготовку на подконтрольных США зонах, пытаются дестабилизировать ситуацию в Заевфратье, устроив диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры.

В мире Ближний Восток Сирия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Ситуация в Сирии
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