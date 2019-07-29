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29.07.2019 23:13
Рубрика: Спорт

"Молнии" не поскупились

Василевский подписал новый контракт с "Тампой"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 165(7923)
Еще одним российским хоккеистом с солидным контрактом в Национальной хоккейной лиге стало больше. Лучший голкипер прошлого сезона Андрей Василевский подписал новый контракт с "Тампой".

Предыдущее соглашение вратаря истекало следующим летом. По нему Василевский зарабатывал 3,5 миллиона долларов в год. Не густо для голкипера, завоевавшего "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю сезона. В "Тампе" это тоже осознали. И с готовностью вступили в переговоры, узнав, что Василевский хочет продолжить карьеру именно в составе "молний".

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Как рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн, переговоры с клубом продолжались в течение трех месяцев. В итоге "Тампа" согласилась подписать контракт с Василевским на восемь лет, максимально возможный срок по нынешним правилам лиги. За это время россиянин заработает 76 миллионов долларов. То есть в год он будет получать в среднем 9,5 миллиона.

"Лайнтнинг" очень рады продлить контракт с Василевским на восемь лет. С момента вступления в организацию Андрей продемонстрировал невероятные трудолюбие и профессионализм как на льду, так и за его пределами. Мы счастливы, что в ближайшем будущем его карьера будет протекать в "Тампе", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

По новому соглашению с "Тампой" Андрей Василевский будет зарабатывать в среднем 9,5 млн долларов в год. Это третий показатель в НХЛ среди вратарей

Благодаря новому контракту Василевский станет третьим среди самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ. Возглавляет статусный список канадский вратарь "Монреаля" Кэрри Прайс (10,5 млн долларов в год), а второе место удерживает еще один наш соотечественник, Сергей Бобровский (10 млн в год), сменивший нынешним летом "Коламбус" на "Флориду".

И ведь никто не упрекнет "Тампу" в том, что она переплатила. Василевский наряду с тем же Никитой Кучеровым входит в число ключевых фигур команды. При этом ему всего 25 лет: по вратарским меркам это еще даже не расцвет карьеры. А ведь у Василевского в послужном списке уже имеется престижнейший индивидуальный трофей. Осталось приплюсовать к нему еще и командные. Времени на это у Андрея в "Тампе" теперь достаточно.

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