Иран и РФ проведут совместные военные учения

До конца этого года российские и иранские военные проведут совместные учения, сообщил командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.

"Касательно проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана мы достигли договоренности, надеемся, что они пройдут до конца этого года", - передает РИА Новости интервью иранского военного агентству IRNA.

По словам Ханзади, в ближайшее время состоится встреча для координации и планирования учений.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о взаимодействии военных ведомств обеих стран в Каспийском море.