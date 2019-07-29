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29.07.2019 21:52
Рубрика: В мире

Иран и РФ проведут совместные военные учения

До конца этого года российские и иранские военные проведут совместные учения, сообщил командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.

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"Касательно проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана мы достигли договоренности, надеемся, что они пройдут до конца этого года", - передает РИА Новости интервью иранского военного агентству IRNA.

По словам Ханзади, в ближайшее время состоится встреча для координации и планирования учений.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о взаимодействии военных ведомств обеих стран в Каспийском море.

В мире Ближний Восток Иран
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