Израиль напомнил Польше, кто освободил лагерь в Освенциме

Памятные даты, связанные с событиями Второй мировой войны, по-прежнему становятся в Варшаве поводом для раздора. На этот раз в Польше, которая собирается 27 января 2020 года провести торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, возмутились инициативой израильских властей, запланировавших собственные мероприятия в память о жертвах Холокоста.

Возмущенную статью на эту тему опубликовал Марчин Маковски на портале "Виртуальная Польша". По его убеждению, было бы неправильно отмечать годовщину освобождения лагеря смерти "где-либо за его пределами". В Варшаве ревностно восприняли то, что в двадцатых числах января будущего года израильский Музей истории Холокоста (Яд Вашем) также надеется собрать у себя мировых лидеров. При этом автор называет датой израильского мероприятия 26 января, опасаясь, что участники международной конференции в Иерусалиме не успеют на следующий день переместиться в Польшу на "основную" церемонию. Хотя уже известно, что израильское мероприятие запланировано на 23 января. Несмотря на то, что на него планируют пригласить многих мировых лидеров, включая Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель, Бориса Джонсона и Анджея Дуду, польского журналиста расстраивает, что израильтяне особенно ждут президента России Владимира Путина, представляющего страну - правопреемницу СССР, чья армия принесла свободу узникам Аушвица. В июне президент Израиля Реувен Ривлин подтвердил, что рассчитывает на приезд Путина, назвав российского коллегу "союзником в борьбе с антисемитизмом".

Польские власти пригласили Германию и не позвали Россию на мероприятия по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны

Маковски солидарен с решением властей своей страны, организовавших церемонию в честь 70-летия освобождения нацистского концлагеря в Освенциме без Владимира Путина. Тогда в Варшаве озвучили формальное объяснение - мол, никому из президентов и премьеров не направлялись персональные приглашения. Как писала "РГ", не все в Польше поддержали такой формат. "Никакие политические споры не будут оправданием для нашей мелочности, если мы не вышлем приглашения Владимиру Путину", - говорил один из лидеров польской "Солидарности", к которому правительство республики не прислушалось. Но на этот раз в Варшаве, похоже, передумали. На днях пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский сообщил в эфире "Польского радио", что власти планируют направить приглашение российскому лидеру в Освенцим на торжества 27 января 2020 года. Только статья на портале "Виртуальная Польша" вышла еще до того, как об этом стало известно.

Ранее польские власти пригласили Германию и не позвали Россию на мероприятия по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны. Власти республики не скрывали, что акция будет носить политический подтекст. В Гданьск на мыс Вестерплатте, принявший 1 сентября 1939 года первые удары немецких ВМС, прибудут ее союзники по ЕС и НАТО, а также участники брюссельской инициативы "Восточное партнерство" для постсоветских республик.

Между тем

Как только немецкие депутаты вернутся с летних каникул, в бундестаг будет внесен законопроект, подготовленный фракцией "зеленых". Как передает Die Welt, документ предполагает упрощенную процедуру предоставления гражданства ФРГ потомкам эмигрантов, вынужденных покинуть Германию в 1930-е годы перед угрозой нацистской диктатуры. Теоретически они и сейчас могут рассчитывать на преференции, но для получения немецкого паспорта соискатели все равно обязаны раскрыть данные об имуществе и доходах, подтвердить знание языка на уровне B1, а также "актуальные связи с Германией". По мнению "зеленых", это несправедливо по отношению к жертвам гитлеровского режима.

Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала об истории братьев и сестры Альберманов. Их будущая мать вместе со своими родителями в мае 1933 года уехала из Берлина, а все родственники, оставшиеся на территории третьего рейха, погибли в концлагерях. Поскольку спасшееся семейство осело на Альбионе, теперь у Дэвида, Даниэля и Деборы британское подданство. После "брекзита" они хотели бы получить гражданство Германии, тем более что в семье "хранят немецкую культуру и чтят Гете". Однако упрощенная натурализация в ФРГ для них все равно не предусмотрена.

Подготовила Екатерина Забродина.