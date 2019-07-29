Федеральная резервная система (ФРС) США в среду почти со стопроцентной вероятностью снизит базовую ставку, что станет центральным событием недели для мировых финансовых рынков. Снижение ставки произойдет впервые с декабря 2008 года. Курс рубля должен ответить на действия ФРС укреплением, хоть и временным.

Действия ФРС будут одним из самых значимых факторов для динамики курса рубля как минимум до конца года. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Новый цикл смягчения денежно-кредитной политики спустя более чем десять лет Федрезерв начинает на достаточно позитивном экономическом фоне. Американская экономика продолжает расти (нынешняя фаза подъема уже стала самой продолжительной в истории США), безработица в стране находится на рекордном минимуме, а американские фондовые индексы с завидной регулярностью обновляют исторические максимумы (несмотря на то что прибыльность американских компаний находится на 5-летнем минимуме), указывает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

По итогам прошлого заседания 19 июня комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента. Глава ФРС Джером Пауэлл в своих предыдущих выступлениях высказывал опасения в связи с замедлением роста мировой экономики и усилением неопределенности, вызванным прежде всего ростом напряженности в торговой сфере, отмечает Маккиннон. Похоже, что в данный момент ситуации в мировой экономике ФРС уделяет даже больше внимания, чем положению дел внутри страны, подчеркивает аналитик.

Смягчение денежно-кредитной политики можно трактовать как превентивное и для экономики США, и для мировой экономики. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, ФРС 31 июля снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но нельзя исключать и более агрессивного шага в 0,5 процентного пункта. До конца года можно ожидать еще одно снижение ставки на 0,25 процентного пункта (до 1,75-2 процента), считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Реакция рубля на итоги заседания ФРС, по мнению Покатовича, может быть не столь длительной - возможно, он временно укрепится до 62,8-63,1 рубля за доллар. Действия ФРС для рубля останутся одним из наиболее важных факторов и далее по году: вектор мягкой монетарной политики ФРС во многом определит действия других центробанков, включая Банк России, в плоскости снижения своих ставок, подчеркивает он.